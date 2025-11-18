Muere el rejoneador y ganadero Álvaro Domecq Romero a los 85 años

El rejoneador y ganadero Álvaro Domecq Romero ha muerto este martes a los 85 años de edad. Fue artífice de la ganadería Torrestrella y fundador de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de Jerez, además de Medalla de Andalucía.

Nacido en Jerez de la Frontera en abril de 1940, Álvaro Domecq hizo su presentación como rejoneador en septiembre de 1959 en la plaza de toros de Ronda, y tomó la alternativa un año después en la de El Puerto de Santa María, con su padre, el también rejoneador Álvaro Domecq Díez, como padrino. A lo largo de un cuarto de siglo de trayectoria, obtuvo numerosos éxitos en España y en México, como la salida por la puerta grande de Las Ventas en mayo de 1983. En los años 70 formó parte, junto a Ángel y Rafael Peralta y José Manuel Lupi de la generación conocida como ‘Jinetes del apoteosis’. Se despidió de los ruedos en la plaza de Jerez el 12 de octubre de 1985.

Como jinete, también logró numerosos premios en distintas disciplinas, como doma vaquera, doma clásica y acoso y derribo, así como la distinción del Caballo de Oro. Como ganadero, hizo famoso su hierro Torrestrella, que crio en la finca Los Alburejos hasta 2020.

En 1973 fundó la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de Jerez, auténtico referente de la cultura del caballo andaluz en todo el mundo. El germen de esta institución estuvo, precisamente, en la concesión del Caballo de Oro, para la que Domecq organizó un espectáculo al que denominó ‘Cómo bailan los caballos andaluces’. El espectáculo, de enorme éxito, se desarrolló durante ocho años en una carpa del Depósito de Sementales, hasta que se acabó convirtiendo en la actual Real Escuela de Arte Ecuestre. Álvaro Domecq negoció junto al entonces Ministerio de Turismo la compra del antiguo Palacio del Duque de Abrantes como sede de la institución, que dirigió durante dos décadas y media.

En su faceta como empresario, es propietario de la bodega que lleva su nombre y ha impulsado numerosos proyectos en el ámbito turístico, como el paquete ‘Jerez, frontera del sueño’, que mezcla el mundo ecuestre, la gastronomía y el flamenco. En su finca El Carrascal se desarrolla el espectáculo ecuestre ‘A campo abierto’.

A lo largo de su vida, Álvaro Domecq ha acumulado numerosos premios y galardones, entre ellos la Medalla de Oro de la Asociación de Escuelas Taurinas de Andalucía, el Premio del Clúster Turístico #DestinoJerez (2018), el Premio Augusto Ferrer-Dalmau de la Academia de la Diplomacia y el Premio en el Salón Internacional del Caballo (2019). Fue nombrado Embajador de la Provincia de Cádiz en 2016, es Hermano Mayor Honorifico de la Real Hermandad del Rocío de Jerez de la Frontera e Hijo Predilecto de Jerez desde 2022.