Las Jornadas de Patrimonio Barroco se centran en Francisco Hurtado por el 300º aniversario de su fallecimiento

La Diputación de Córdoba celebra del 25 al 29 de noviembre las 5ª Jornadas de Patrimonio Barroco, una edición dedicada al arquitecto lucentino Francisco Hurtado con motivo del 300º aniversario de su fallecimiento. El programa incluye conferencias, teatro, conciertos y visitas guiadas en distintos municipios de la provincia, informa la Diputación en una nota de prensa.

Las jornadas, organizadas por la Diputación, buscan divulgar el legado artístico del periodo barroco a través de actividades académicas, culturales y participativas dirigidas tanto al público especializado como al general. Según la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda, Marta Siles, la propuesta “plantea un recorrido completo por el universo artístico, histórico y simbólico del Barroco”, con opciones para diferentes públicos y formatos.

Programación

La programación incluye una actividad previa el 21 de noviembre en Cabra, donde tendrá lugar un concierto de órgano barroco interpretado por Manuel Calahorro en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y Ángeles, concebido como prólogo musical y evocación del paisaje sonoro del Barroco andaluz.

El día 25 comenzará la jornada académica en el Palacio de la Merced, organizada junto a la Universidad de Córdoba bajo el título Francisco Hurtado Izquierdo y el Barroco cordobés. En ella se abordará la trayectoria del arquitecto y su influencia en la escuela barroca provincial a través de tres ponencias.

Presentación de la quinta edición de las Jornadas de Patrimonio Barroco en la Diputación de Córdoba. / CÓRDOBA

El Palacio de la Merced será además uno de los espacios centrales, acogiendo visitas guiadas teatralizadas a cargo de Francisco Mellado y la actriz Elisabeth González los días 25, 26 y 29 de noviembre.

El apartado musical ofrecerá el concierto didáctico La música barroca de Tararea Laboratorio Musical (26 de noviembre), orientado a público infantil; Voces del barroco: un viaje musical a través del tiempo de La Pasión a la Gloria, a cargo del Ensemble y la Escolanía del Teatro Avanti (27 de noviembre); y Il primo uomo, con el tenor Manuel Ruiz y el acompañamiento de Íliber Ensemble (28 de noviembre), una propuesta que combina música y danza en torno a la figura histórica de los castrati.

La programación teatral llegará de la mano de Loyola Teatro, que representará la comedia Don Gil de las calzas verdes de Tirso de Molina, una de las obras más destacadas del Siglo de Oro. Para el público infantil, el 29 de noviembre se desarrollará la actividad de escape room Un bufón en Palacio, coordinada por Ataurique Gestión Cultural.

El concierto Messe de requiem, interpretado por Ensemble y el Coro Averroes de la Universidad de Córdoba bajo la dirección de Marco Antonio García de Paz, clausurará las jornadas el 29 de noviembre.