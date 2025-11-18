El cantante cordobés Juan Antonio Galiot publica su segundo álbum, 'Mi verdad'

Tras dos años desde su último trabajo, el artiste cordobés Juan Antonio Galiot publica su segundo álbum, titulado Mi verdad. Este nuevo trabajo en solitario supone un salto de madurez compositivo y una afirmación de estilo que nos lleva a las raíces de la música americana, ofreciéndo temas vestidos de folk, rock o blues a través de unas letras reflexivas y muy personales.

El álbum consta de diez temas y su grabación, producción, mezcla y mastering es íntegramente autoproducida. El trabajo gráfico es obra de Diego Cacamut, (Katarsis Visual), mientras que el videoclip del single, que comparte título con el álbum, es obra de Juan Ruz Polonio (Ruz Polonio Audiovisual).

Como es habitual, Mi verdad, así como el material audiovisual asociado, se encuentran disponiblen en todas las diferentes plataformas de streaming. La producción audiovisual corre a cargo de Juan Ruz Polonio, poniendo imagen a un tema de marcado carácter folk-rock con influencia americana y que refleja el choque entre las dos formas de vida que retrata la canción.

El artista

Juan Antonio Salmoral Galiot (Juan Antonio Galiot. Córdoba, 1991). Cantautor, compositor, productor y arreglista. Su formación musical comienza a la edad de seis años, cuando comenzó a recibir clases de piano. Inició la formación musical formal en el Conservatorio Profesional de Música de Córdoba a la edad de nueve años, cursando las especialidades de piano y viola.

Portada del disco, de Diego Cacamut. / CÓRDOBA

Tras su paso por el conservatorio, comienza a escribir poemas y letras que, en la actualidad, superan la cantidad de 170 composiciones.

Desde el año 2010, se producen diferentes interacciones con músicos de la ciudad de Córdoba, formándose en el año 2012 la banda Galiot, en el que se alcanza un punto mayor de madurez y que iría cambiando de formación a lo largo de siete años, teniendo como resultado la grabación de diferentes sencillos a modo de maqueta.

En el año 2017 funda el grupo Malaraña, que basa su estilo en el rock americano, combinado con letras en castellano y que bebe de las infl uencias de estilos afi nes como el blues, grunge o folk. Su rol en Malaraña consiste en la composición de los temas y sus arreglos, así como la producción de cara a la grabación en estudio. En directo, es el cantante y uno de los dos guitarristas, con alternancia de los teclados.

En el mismo año de su fundación, Malaraña graba la maqueta Las ruinas del mañana, compuesta por nueve temas. Posteriormente, ya convertidos en cuarteto, produce y graba en directo en el año 2020 el EP Origen, formado por cinco temas, en el estudio de grabación Producciones peligrosas, en Peligros (Granada) y otro EP en acústico compuesto por tres temas, denominado La tarde en la buhardilla. En enero de 2022 se presenta el trabajo más reciente del grupo, también grabado en directo y titulado La edad de piedra, grabado en JC Estudio en Montilla (Córdoba). Estos trabajos están disponibles en las habituales plataformas digitales de streaming. En septiembre de 2022, Malaraña ganó el II Concurso de bandas Aguilar Rock.

A lo largo de estos años, ha combinado la composición en grupo con la creación de temas en solitario, abrazando la canción de autor desde un estilo cercano al folk y al blues, publicando el álbum Cambio de agujas en septiembre de 2023, el cuál ha superado las 200.000 reproducciones en Spotify. En octubre de 2025, consiguió el Premio a mejor artista provincial en el VI Festival de la Canción de Priego de Córdoba.

"Las letras de mis canciones tienen un carácter refl exivo e introspectivo, con una fuerte carga emocional y se identifican influencias nacionales e internacionales como Bob Dylan, Neil Young o Eddie Vedder y Joaquín Sabina, Andrés Calamaro o Quique González", afirma.

En la actualidad, su música ha estado presente tanto en diferentes espacios culturales, locales y eventos para la presentación de sus obras, como también en las calles de Córdoba durante los últimos tres años, siendo muy apreciada por el público que las transita, bien sea nacional o internacional.