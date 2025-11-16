La fotografía flamenca de Toni Blanco

El fotógrafo Toni Blanco Soriano, natural de Mataró (Barcelona), se asentó en Córdoba en 2005 y desde entonces se convirtió en el fotógrafo cordobés del flamenco. Ha expuesto sus fotos en la Bienal de Flamenco de Sevilla, en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, en la Posada del Potro, en la Casa de la Cultura de Puente Genil, en Cartagena o Madrid, por citar solo algunos de los muchos espacios expositivos que han acogido su vasta obra. Su labor artística ha sido reconocida con el Primer Premio en el Certamen Internacional de Fotografía Flamenca, otorgado por la Cátedra de Flamencología de Jerez en 2009; el Potro de Plata 2012, concedido por la Federación de Peñas Cordobesas; el Premio Nacional Artes Plásticas Pencho Cros 2014, en el Festival Internacional del Cante de las Minas, así como con la insignia de plata en 2017 de la Peña Flamenca Fosforito de Córdoba.

Su carrera profesional la ha desarrollado entre festivales, peñas y Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, pero ha estado especialmente vinculada al Centro del Flamenco Fosforito desde su creación. Precisamente, en septiembre de 2020, en plena pandemia, el Centro Fosforito acogió la exposición ‘Maestrías’, que fue una recopilación de 25 retratos, realizados por Toni Blanco, de artistas, investigadores y expertos que participaron en el ciclo del mismo nombre. Ha fotografiado a las principales figuras flamencas de ayer y de hoy y lo seguirá haciendo mientras que el duende flamenco no se apague.

Retrato de Niña Pastori, en un gesto cargado de emoción, durante una actuación. / TONI BLANCO

Expresión característica de José Mercé cuando canta. / TONI BLANCO

La Premio Nacional de Danza Olga Pericet. / TONI BLANCO

La bailaora almeriense Rocío Garrido. / TONI BLANCO

Antonio Fernández Días 'Fosforito', con la Llave del Cante. / TONI BLANCO

El guitarrista flamenco Antonio Prieto 'Currito'. / TONI BLANCO

La bailaora cordobesa Clara Gutierrez. / TONI BLANCO

La bailaora y coreógrafa Mercedes de Córdoba, Premio Nacional de Flamenco en 2013. / TONI BLANCO

Actuación en el centro de Córdoba de una academia de baile flamenco, semillero de muchos artistas. / Toni Blanco