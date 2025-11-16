Doce meses para el flamenco

En Córdoba, el flamenco no es un hecho aislado ni un espectáculo que llega y se va. Es un pulso constante, una respiración profunda que acompaña a la ciudad y a los pueblos de su provincia durante prácticamente todo el año. Cada calle, cada plaza, cada patio parece impregnado de duende, y los compases se filtran por los muros antiguos, por las piedras de la Mezquita, por esos múltiples rincones donde el tiempo parece que se ha detenido. En realidad, no hay un calendario que pueda medirlo del todo, pero quienes viven el flamenco saben que cada mes tiene su tono, su acorde, su manera de contar historias con el cuerpo y la voz.

El año arranca con un silencio lleno de expectación, como si fuera un vacío que se llena de los primeros matices de los ciclos institucionales, de los centros culturales y de las peñas que saben que el invierno es tiempo de recoger el espíritu y coger temperatura de cara a lo que llegará en primavera y verano.

De ese modo, febrero se abre con el eco de las Matinales Flamencas en el Centro Flamenco Fosforito. Allí, en un espacio que conserva la memoria de generaciones, los talentos jóvenes se enfrentan a la tradición, y los maestros recuerdan que cada gesto, cada respiración, tiene un sentido más profundo. La mañana se convierte en escenario de aprendizaje y emoción, y la guitarra no solo acompaña, sino que guía… Paralelamente, los Miércoles Flamencos del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco ofrecen una mirada más académica al arte, donde el estudio del compás y la técnica se transforma en emoción viva cuando los estudiantes aprenden a sentir el cante y el baile.

Marzo trae consigo la primavera y con ella una explosión silenciosa de actividad. Las peñas, que bien podrían ser las guardianas de las raíces del género, abren sus puertas para recibir a los aficionados en recitales íntimos. Allí no importa el nombre en el cartel, sino la conexión entre artista y público. La ciudad empieza a vestirse de colores, con patios que huelen a flores y calles que se llenan de pasos de baile, mientras la programación municipal de Cultura en Red acoge espectáculos que integran el flamenco con otras manifestaciones culturales, recordando que este arte está vivo y que sabe adaptarse a los tiempos sin perder su esencia.

Abril y mayo son meses de preparación y consolidación. El calendario flamenco se alimenta de ciclos menores y de actuaciones en peñas, creando una continuidad que mantiene la presencia del arte jondo en la ciudad. Las plazas se convierten en escenarios espontáneos y los patios en teatros, a veces efímeros. En estas semanas, los aficionados se desplazan de un punto a otro, descubriendo nuevos talentos y reviviendo la fuerza de los nombres consagrados.

La primavera cordobesa ofrece una combinación única: luz, olor a tierra húmeda, a flores, a azahar tardío, y el compás que se escucha en cada esquina. Es un preludio perfecto para el estallido de junio, cuando la ciudad se prepara para su cita más esperada: la Noche Blanca del Flamenco.

El verano estalla en Córdoba

La ciudad despunta en junio como quien toma aliento antes de un salto. Las jornadas se alargan, la piedra gana calor y la luz parece regalar tiempo adicional para escuchar. Es entonces cuando la Noche Blanca del Flamenco se impone como rito colectivo: no es solo una programación, es una experiencia que atraviesa la ciudad y transforma su fisonomía, así como a todos los se hacen partícipes de ella.

Calles y plazas dejan de ser tránsito y se convierten en graderíos improvisados; los monumentos se convierten en telón y las esquinas adquieren una gravedad nueva, casi sagrada. Los artistas se multiplican en escenarios abiertos donde la proximidad con el público crea una tensión emocional que pocas veces permiten los grandes teatros.

«La ciudad y la provincia de Córdoba ofrecen un completo calendario flamenco que une historia, identidad y emoción» «En cada pueblo, la voz, la guitarra y el compás guardan siempre la autenticidad que mantiene vivo el arte jondo»

La Noche Blanca pone en escena una Córdoba que no se presenta al turista tal y como la fotografían las guías, sino la que late cuando la gente decide salir a encontrarse y a compartir. La intensidad de esa velada -el rumor de las multitudes, el olor de la noche, el calor del júbilo- marca un antes y un después en la temporada: lo que ocurre esa noche se inserta en la memoria colectiva. Julio llega con el Festival de la Guitarra, y la ciudad se vuelca hacia los teatros.

El sonido cambia: deja la calle y se concentra en recintos que atrapan el silencio del público hasta convertirlo en parte del propio concierto. Allí se escuchan afinaciones, mutaciones de estilos y experimentaciones que abren puertas. La guitarra, en Córdoba, no es solo instrumento; es narradora, testigo y provocadora. Lo saben bien sus transeúntes. Sus interpretaciones transitan del flamenco más puro a incursiones de vanguardia. Córdoba se convierte por unos días en un laboratorio donde la guitarra es la lengua común.

Tiempos de pueblos

Agosto despliega la provincia como un abanico de pequeñas capitales del duende. El paisaje se abre a ferias, a plazas y a jardines donde el flamenco se celebra con la naturalidad de lo cotidiano. En La Rambla, la historia del Botijo se mezcla con la sencillez de la gente que acude desde los pueblos vecinos; no es un festival que aspire a la brillantez mediática, sino a la autenticidad de aquello que se ha hecho año tras año hasta adquirir peso propio. Las voces que suben al escenario parecen pertenecer al lugar, y el público responde con un calor familiar que convierte cada cante en testimonio.

En Montilla, la Cata Flamenca presenta otra fusión: el vino y el cante dialogan, y la noche se siente como un brindis que honra tanto la vendimia como la memoria musical. Las copas y las palmas trazan un ritmo compartido que integra al espectador en la propia trama del festival. Cada pueblo tiene su modo de decir flamenco, sus micro tradiciones y su manera de calibrar el valor de una voz. Esa diversidad es precisamente lo que hace grande al calendario provincial: la suma de singularidades que, al enlazarse, dibuja un mapa de sentido que no entiende de jerarquías impostadas, sino de raíces.

En Cabra, el Cante Grande reverdece la solemnidad de las grandes citas, y la plaza de toros se convierte en un escenario donde la gravedad del cante se toma su tiempo. En Aguilar de la Frontera, la Noche Flamenca se viste de aniversario y la celebración tiene el sabor de quien se sabe guardián de una historia. En Doña Mencía, la Vendimia Flamenca huele a campo y a conversación en la puerta de la bodega; en Castro del Río, el olivar inspira propuestas que mezclan cultura del aceite y música jonda. Las noches de verano son, en definitiva, un circuito emocional donde cada público construye su propia manera de vivir el flamenco, y donde lo que cuenta no es tanto la talla del escenario como la honestidad de la entrega.

Septiembre trae una pausa distinta, no tanto de silencio como de reordenación. El calor cede y las agendas anticipan la llegada del otoño. En Baena, el Salmorejo Flamenco se celebra en torno a la feria y recuerda que el flamenco también puede convivir con la fiesta popular sin perder intensidad. En locales y casetas, el cante se edulcora con el desparpajo de la fiesta y, a la vez, conserva la hondura de lo verdadero. La doble naturaleza del flamenco -ser popular y ser arte- se muestra en todo su esplendor en estos encuentros, donde el público es tan protagonista como el artista.

El frío asoma, la capital regresa

El otoño se instala definitivamente cuando llega octubre y noviembre. La ciudad se prepara para su examen anual de talento: el Concurso Nacional de Arte Flamenco es el lugar donde se cruzan las trayectorias con la promesa. Las fases de selección son atestadas de nervios, de respiraciones contenidas y de miradas que buscan en el otro el reconocimiento. Los escenarios oficiales de la ciudad se llenan de jóvenes que sienten que ha llegado el momento de poner a prueba lo aprendido, y de jurados que escuchan los distintos trabajos.

Ya en noviembre, no solo se encuentra el cierre, sino la consolidación del año. Las instituciones culturales muestran su capacidad para sostener la programación y las peñas recobran su protagonismo como lugares de encuentro.

Diciembre es un mes de pequeños rituales. La programación de fin de año se compone de conciertos íntimos, de entregas en salas menores y de celebraciones en peñas que, con su calidez, recuerdan el sentido originario del flamenco: compartir la música y la palabra. Los artistas regresan a espacios más recogidos, y el público se congrega como quien devuelve una deuda de atención a quienes les han hecho vibrar durante todo el año. En ese contexto, las navidades son el remate de un ciclo que se cierra para comenzar de nuevo.

Antonio Carmona, en la plaza de La Corredera, durante una actuación intedrada de la Noche Blanca del Flamenco en Córdoba. / CÓRDOBA

Pero más allá de los grandes nombres y de las fechas que llenan la agenda, el calendario flamenco de Córdoba es, también, una red de afectos. Son las peñas que abren sus puertas cada semana, los conservatorios que preparan a las nuevas generaciones, los programas municipales que sostienen la oferta cultural y, sobre todo, las gentes que acuden con la expectativa de ser tocadas por la música. El flamenco, en Córdoba, se ejecuta gracias al tejido de vínculos que lo sostienen: músicos, promotores, técnicos, hosteleros, instituciones y aficionados que, juntos, mantienen una economía cultural que vale por su valor simbólico tanto como por su impacto social.

Así, el año transcurre como una partitura que vuelve sobre motivos ya conocidos y que, sin embargo, los mira desde otro lugar. Los artistas que pasaron por la Noche Blanca, por el Festival de la Guitarra o por los escenarios de la provincia alimentan conversaciones, generan aprendizajes y abren puertas a nuevas experimentaciones. La provincia, por su parte, sigue siendo el territorio donde la identidad del flamenco se muestra con mayor espontaneidad. Las historias que cuentan los pueblos, las anécdotas alrededor de una plaza, las voces que aparecen en una caseta improvisada o en la taberna de siempre, son el reservorio donde se guarda la autenticidad. Esa mezcla es la que da al calendario provincial su sabor particular: es una agenda de raíces, salpicada de actos que, aunque modestos en apariencia, son capitales para la continuidad del arte.

Una historia de grandes citas

Porque para entenderlo mejor, hace falta saber las tres grandes capas que diferencian el elenco de festividades del duende en tierras califales. Están las citas de cabecera, esas que atraen aglomeraciones de aficionados y que habitualmente copan portadas. Nombres propios del mundo flamenco son sus estandartes, como banderas de un género que vibra más que nunca en Córdoba cuando las fechas se reservan especialmente para sus acordes.

Después, están los recitales menores, que concurren a menor número de gentes pero guardan, incluso de mejor forma, esa esencia íntima que a menudo los espectáculos de masas diluyen entre tanta expectación, palmas, ojos y griterío. Los tablados de menor rango son los que asoman la cabeza en esta escena, siendo, además, un importante sustento del calendario flamenco para que tanto provincia como ciudad sigua fluyendo con el duende durante estos períodos de tiempo en los que la agenda da un respiro. La última capa la constituyen, o más bien construyen, tanto las instituciones como las peñas flamencas. Ellas son otro de los grandes precursores, ya sea actuando de forma conjunta o particular, a la hora de preparar el terreno para que el arte jondo se mantenga en liza durante los 12 meses del año. Pero cabe recalcarlo: el flamenco en Córdoba no es un espectáculo aislado ni un simple evento marcado en el itinerario. Cada festival, cada recital, cada clase o ciclo institucional es un punto de encuentro donde la tradición se confronta con la innovación. La fuerza del flamenco radica en esa capacidad de ser eterno y efímero al mismo tiempo. También cuenta con una labor social, muy unida a la cultura y el folclore. Para aquellos que se acercan a este arte, los primeros meses del año, cuando la ciudad despierta tras el frío invernal, las Matinales Flamencas del Centro Fosforito y los Miércoles Flamencos del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco crean un refugio para la pasión y el estudio. Cada interpretación, cada ejercicio de compás, es un ejercicio de paciencia y devoción.

«La Noche Blanca del Flamenco convierte la ciudad en un gran escenario donde arte y emoción se funden en la calle, reuniendo a público y artistas»

Primavera y flamenco

A medida que se acerca la primavera, Córdoba y su provincia transitan con la actividad de las peñas y con las programaciones culturales que acompañan la festividad de Cruces y Patios. Los patios se transforman en escenarios improvisados, donde las flores y los azulejos cuentan historias que se entrelazan con las voces del cante. Abril y mayo son meses de preparación para la gran explosión de verano, de consolidación de talento y de ensayos silenciosos que anticipan las grandes noches que están por llegar.

Cuando junio estalla en luz y calor, la Noche Blanca del Flamenco se convierte en un ritual que transforma la ciudad. La plaza de las Tendillas, la plaza de la Corredera, los Jardines del Alcázar y otros rincones históricos se llenan de música y baile que se proyecta hacia el cielo nocturno. Cada actuación es un acto de comunión: Eva Yerbabuena mueve los brazos y los pies en un diálogo intenso con el aire de la noche, mientras que El Pele hace que el compás se convierta en puente entre generaciones y Raimundo Amador tiñe la plaza con matices de blues y flamenco, de raíz y experimentación. La coordinación de la seguridad y el tráfico no solo demuestra la magnitud del evento, sino que permite que la ciudad respire al ritmo del arte sin que nada rompa la intensidad del momento.

Julio llega con el Festival de la Guitarra, que consolida la posición de Córdoba como capital internacional del instrumento. No es un festival que solo ofrece conciertos; es un laboratorio donde la guitarra clásica, flamenca y eléctrica dialoga con el público, donde la técnica se encuentra con la emoción, donde los alumnos se miran con admiración y los maestros son la referencia de una historia que se extiende más allá de los límites de la ciudad.

El cantaor Bernardo Miranda, en la Bellota Flamenca de El Viso, en 2025. / CÓRDOBA

Agosto abre la puerta a la provincia. La Rambla celebra el 50º Botijo Flamenco con un equilibrio delicado entre la tradición y la celebración popular, donde la cercanía del público permite que la emoción sea palpable y que el arte se sienta compartido. Montilla, con su Cata Flamenca, vincula el arte jondo con la vendimia, mostrando cómo el flamenco puede dialogar con la cultura gastronómica y enoturística. Doña Mencía y Castro del Río ofrecen festivales donde la música y la identidad local se abrazan, recordando que la fuerza de la provincia no reside solo en la calidad técnica, sino en la capacidad de mantener vivo un tejido social y cultural que permite que cada pueblo conserve su singularidad. En estos meses, los festivales comarcales son tan esenciales como los grandes de la ciudad.

Último cuatrimestre

Septiembre y octubre son meses de transición, donde el verano se despide lentamente y el flamenco se mantiene con fuerza. En Baena, el Salmorejo Flamenco se entrelaza con la feria local, mostrando que el arte y la fiesta pueden convivir sin perder intensidad. Las noches frescas permiten que los conciertos se prolonguen, que las voces resuenen en la oscuridad y que el público participe activamente, marcando con palmas y pies la cadencia de cada interpretación.

Noviembre trae el Concurso Nacional de Arte Flamenco, una cita que resume la vocación de la ciudad por el flamenco como arte vivo y renovable. Las fases de selección y la gala final son más que un concurso; son un escenario donde la pasión se mide en autenticidad, donde cada gesto cuenta, donde cada quejío es un acto de entrega. Los ganadores se integran al calendario del año siguiente, asegurando la continuidad de la tradición, y recordando que Córdoba no solo produce artistas, sino que cuida de ellos y los acompaña en su desarrollo.

Diciembre concluye el año con pequeños ciclos y actividades de peñas, donde el flamenco recupera su dimensión más íntima y cercana. Los cafés, los patios y las tabernas se llenan de intérpretes y espectadores que buscan despedir el año compartiendo música, historias y abrazos.

En el conjunto de todo el calendario, la Córdoba flamenca demuestra que no depende solo de los grandes carteles o de la publicidad: su fuerza reside en la continuidad, en la combinación de ciclos institucionales, peñas, festivales comarcales y eventos de cabecera. Cada mes tiene su propia voz, cada lugar su manera de expresarse, y cada espectador su papel en la perpetuación de una tradición que evoluciona cada noche y cada mañana. Así, de enero a diciembre, el calendario flamenco se despliega como un río que recorre la ciudad y la provincia, trayendo vida, emoción y sentido a quienes se acercan a escuchar, mirar, sentir y, sobre todo, compartir.