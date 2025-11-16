Cinema 25 aborda en Córdoba el trabajo de dirección y animación

La IV Semana del Cine de Córdoba, Cinema 25, abordará el trabajo de la dirección de cine y el mundo de la animación dentro del programa de formación en el que participarán «grandes nombres» de la industria.

Según informó la organización del certamen, Cinema 25, que se celebrará del 21 al 28 de noviembre, contará en su programa de formación con nombres relevantes de la industria como el director y guionista Manuel Martín Cuenca; el director de arte y diseñador de producción Pepe Domínguez del Olmo; la actriz y coach actoral Natalia Mateo; el productor ejecutivo Álvaro Alonso; la directora de fotografía Elisa Moreno; y la artista plástica María Parejo.

El director Manuel Martín Cuenca, autor de El amor de Andrea, La Hija, El Autor o Caníbal, y galardonado el Gran Premio Fipresci de la Crítica en el Festival de Toronto o varios premios Goya, va a tratar la naturaleza del cine y las herramientas de puesta en escena que conforman el trabajo del director, que le da unidad y sentido a una película.

El mundo de la animación estará presente en Historias en movimiento, un taller en el que la artista plástica y diseñadora María Parejo impartirá dos sesiones donde los participantes aprenderán a planificar una historia, crear escenarios y dar movimiento a sus propias figuras con técnicas sencillas.

El director artístico y diseñador de producción, Pepe Domínguez del Olmo, compartirá su experiencia en «la creación de universos cinematográficos visualmente impactantes, como queda acreditado en trabajos en los que destaca al elegir localizaciones y maximizar recursos».