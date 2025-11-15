Ziton Wang actuará en el Orozco Piano Festival como laureada en el Concurso Chopin de Varsovia. La intérprete, de 26 años, es la pianista laureada en el 19º Concurso Internacional de Piano Fryderyk Chopin celebrado el pasado mes de octubre en Varsovia que participará en el Orozco Piano Festival (OPF). Este concierto es fruto del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Córdoba y el Instituto Fryderyk Chopin el año pasado por el que ambas partes se comprometieron a colaborar en la promoción e impulso de las actividades relacionadas con el piano que realizan tanto la institución polaca como el Ayuntamiento de Córdoba.

Una de las acciones acordadas es que uno de los pianistas premiados en el prestigioso certamen polaco participe cada año en la programación del OPF. Zyton Wang (Mongolia, 1999), que actuará el próximo jueves 20 a las 20.00 en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. Estudió en el Conser - vatorio de Nueva Inglaterra bajo la dirección de Dang Thai Son y ya ha obtenido primeros premios en concursos internacionales de piano tan importantes como el Rosalyn Tureck Bach (Nueva York, 2010), Princeton (2020) y Ferrol (España, 2022), así como el sexto premio en el Concurso Busoni de 2023, celebrado en Bolzano. Debutó en solitario a los trece años con un recital en la Sala de Conciertos de la Ciudad Prohibida de Pekín. Desde entonces, se ha presentado en el Verizon Hall de Pensilvania, el Severance Hall de Cleveland, el Steinway Hall de Nueva York y en las ciudades de Pekín, Shanghái y Taipéi.

Ha actuado junto a las orquestas sinfónicas de Filadelfia, Cleveland, Nueva Jersey y Galicia, bajo la dirección de Jahja Ling y Xian Zhang. También ha colaborado con Meng-Chieh Liu, Roberto Díaz y el conjunto Chamber Music Northwest. En el 19º Concurso Internacional de Piano Fryderyk Chopin (Varsovia, octubre 2025), ha sido premiada con el tercer premio y con el premio a la mejor intérprete de sonata, el prestigioso galardón denomiado Krystian Zimerman Award. En su recital del próximo jueves, interpretará un programa íntegro de Chopin.

Dos conciertos en el Góngora

Este fin de semana se celebrarán dos conciertos del OPF. Esta tarde, en el Teatro Góngora actuará Nelson Goerner con un programa integrado por obras de Bach, Schumann, Liszt y Chopin y mañana domingo a las 12.00, tendrá lugar en el Conservatorio Profesional de Música Músico Ziryab el segundo concierto del ciclo Bach. Actuarán los pianistas Ángel Sanzo y Patricia Arauzo junto a los flautistas Saleta Suárez e Inés Cantos y a la Camerata Gala, dirigida por Alejandro Muñoz.