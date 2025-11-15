Córdoba celebra el Día Internacional del Flamenco con recitales y una gala conmemorativa

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba celebra el Día Internacional del Flamenco, que se celebra este domingo, 16 de noviembre, con recitales y con una gala conmemorativa que se desarrollará en la plaza del Potro, lugar en el que se ubica el Centro Flamenco Fosforito. La celebración de este año esta ligada a la conmemoración de los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica.

Las actividades programadas arrancan mañana con la actuación de Manuel Jiménez y su grupo, que interpretarán Entre quejíos y sueños. Será en el Salón Liceo del Real Círculo de la Amistad, a las 19.00 horas. También en el Círculo, aunque en este caso en el Salón Julio Romero de Torres, se podrá disfrutar del arte de Francisco Gómez El Calabrés y Rafael Trenas, el martes 18 a las 20.00 horas.

El mismo martes se ha previsto la gala para conmemorar que la Unesco declaró el flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010, un acto que tendrá lugar en la plaza del Potro y que girará en torno al disco Persecución. Se trata de una obra basada en los textos del poeta Félix Grande, e interpretada por la inconfundible voz y música de Juan Peña , el Lebrijano. El disco alterna el cante y la narración de la historia del pueblo gitano en España. Será puesto en escena por el alumnado del Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río, de la Escuela Superior de Arte Dramático y del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco.

Ya el día 20 de noviembre se ha previsto la actuación de Anabel Castillo y Rafael Trenas, en el salón Julio Romero del Real Círculo de la Amistad, a las 20.30 horas. Por último, el día 26 tendrá lugar el coloquio Las influencias y aportación del pueblo gitano al cante flamenco, con la intervención de José Valencia y David Palomar. Está previsto en el Centro Flamenco Fosforito, a las 20.00 horas. Todas las actividades son de entrada libre hasta completar aforo.

Reivindicar el flamenco

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, ha indicado que el Ayuntamiento de Córdoba se suma a este celebración “para poner en valor y reivindicar el papel del flamenco como pilar de la cultura cordobesa y andaluza y la necesidad de su difusión, para que esté al alcance de todos”. Albás ha añadido que la cultura de Córdoba “no se entiende sin el flamenco, sin los hombres y mujeres que han contribuido antes y ahora a la difusión del cante, el baile y la guitarra, con un especial recuerdo para el maestro Fosforito, que tanto ha hecho por llevar el flamenco a lo más alto. Es importante seguir trabajando para proteger y proyectar con fuerza este arte que nos identifica y nos define, que nos hace ser diferentes y nos sitúa con fuerza y prestigio en el mundo”.