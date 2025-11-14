La 'Vaquera de la Finojosa' de 2026 elige a su directora

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque ha acogido el acto de presentación de Mónica González como nueva directora de La Vaquera de la Finojosa tras su nombramiento en el Pleno del Consistorio hinojoseño para la edición que se vivirá el próximo verano de 2026, los días 30 y 31 de julio y 1 y 2 de agosto.

En el acto ha estado presente el alcalde de la localidad, Matías González, junto a los concejales Santiago Jesús Aranda, Juan Antonio Antón, Enrique Delgado y María Antonia Ramírez, además de Mónica González, directora de La Vaquera de la Finojosa en 2026 y José Manuel Murillo, ayudante de dirección.

Matías González ha destacado en su intervención “la importante trayectoria que La Vaquera de la Finojosa ha tenido en nuestra localidad en los últimos años, siendo una obra que forma parte de Hinojosa del Duque”, señalando que “para que todo esto se pueda llevar a cabo se necesita a alguien que esté al frente, como será el caso de Mónica González en 2026”.

El primer edil hinojoseño ha destacada que “Mónica González es licenciada en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba, diplomada en Logopedia por la Universidad Complutense de Madrid”, además de recordar que cuenta “con un gran compromiso con las actividades culturales y teatrales de nuestra localidad. Además, ha formado tres veces parte del reparto de La Vaquera de la Finojosa”.

De actora a directora

Por su parte, Mónica González ha expresado “su agradecimiento a la Corporación Municipal por depositar en ella su confianza”, algo que supone “una gran responsabilidad”. Ademas, ha destacado que para desarrollar su labor “contará con José Manuel Murillo, persona con un gran compromiso con la cultura de nuestra localidad”.

La directora de La Vaquera de la Finojosa ha expresado “su ilusión por esta oportunidad, tras participar en la obra como La Vaquera, además de realizar otros papeles”. Mónica González ha destacado “el esfuerzo que supone formar parte de esta obra”, además de animar a toda la ciudadanía “a ser parte de nuestra Vaquera, para disfrutar de algo único, donde se genera una convivencia muy especial”.

Además, se ha anunciado el casting para formar parte del reparto en 2026 de La Vaquera de la Finojosa. Será los siguientes días en el Auditorio Municipal:

Viernes 21 de noviembre de 17:00 a 21:00 horas

Sábado 22 de noviembre de 11:00 a 14:00 horas

Si no se puede asistir, podrá enviarse un vídeo en horizontal, vía WhatsApp al 615841980 donde la persona se presente, diga el nombre, el teléfono y también el papel que quiere representar.