Solidaridad
Impulsan una recogida de libros para donarlos al Materno infantil y la Parroquia de la Sagrada Familia del Sector Sur
Las donaciones serán el próximo 18 de diciembre en los cines El Tablero, además de otros tres puntos permanentes
El club de lectura cordobés Un armario de letras azules ha impulsado una campaña de recogida de libros para donarlos al Hospital Materno infantil y a la Parroquia Sagrada Familia del Sector Sur de cara a la Navidad.
El próximo 18 de diciembre en el parking de los cines El Tablero, de 17.00 a 19.00, miembros de este club literario recibirán lotes de libros infantiles, juveniles y para adultos. Bajo el nombre de AtrapaLibro, la campaña promueve el gusto por la lectura y el reciclaje de libros leídos y releídos cogiendo polvo en las estanterías.
Se trata de una recolección "para llevar lectura, ilusión y compañía a quienes más lo necesitan; cada libro que dones puede ser una ventana a la esperanza, una sonrisa o un nuevo comienzo", explica el club de lectura en sus redes sociales.
Habrá tres puntos de recogida permanentes
Además, la campaña AtrapaLibro cuenta con tres puntos de recogida permanentes: Librería Al-Ándalus, Librería El Camping y la nave de Offimax en el polígono de Las Quemadas.
Un club de lectura con vocación social
"Somos un club de lectura que quiere ir más allá: nuestra idea es desarrollar algo más grande, una comunidad social, y potenciar nuestra ciudad", explica a Diario CÓRDOBA Lourdes Cubero Martínez, cofundadora de Un armario de letras azules, junto a Angélica González Vargas. Éste es su tercer curso lector desde que detectaron vacío el nicho así en la ciudad y decidieron montar el club de lectura, que cuenta ya con unos 40 miembros.
De forma itinerante —ya que no tienen sede— se van reuniendo para tertuliear en torno a libros por cafeterías y restaurantes de la ciudad, con el foco puesto, además, en los autores cordobeses. "Forma parte de nuestra vocación local", cuenta Cubero.
Respecto a la campaña, destaca que supone "un comienzo" en cuanto a sus iniciativas sociales, y esperarán a ver la respuesta de la sociedad para promover nuevas actividades sociales, ampliar la campaña o extenderla de forma permanente.
