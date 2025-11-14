El concierto de ‘Los Caños’ en Córdoba se aplaza por tercera vez y queda pendiente de nueva fecha

Los fans de ‘Los Caños’ en Córdoba tendrán que esperar de nuevo para ver al grupo en la capital con la gira en la que conmemoran sus 20 años de carrera.

El grupo iba a actuar este sábado 15 de noviembre en la Plaza de Toros dentro del Califas Fest, pero han tenido que suspender la actuación dado la previsión meteorológica que da lluvias, localmente fuertes y con probabilidad de tormentas, durante todo el fin de semana.

Es la tercera vez que se aplaza el concierto de ‘Los Caños’ en la capital. En un principio, estaba programada para el 13 de junio y se aplazó al 17 de octubre. En ambos casos, debido a cuestiones organizativas y de logística. Tras la cancelación del 17 de octubre, se dio la fecha del 15 de noviembre, que ahora también se cancelan.

Próximamente, se anunciará la nueva fecha del concierto, que se espera sea antes de final de año. Las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha, por lo que no es necesario realizar ninguna gestión adicional.