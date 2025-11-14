“Cinco maestros cordobeses en la estela de Romero de Torres y Vázquez Díaz”: un recorrido por “pintores fundamentales para el siglo XX”

La Fundación Cajasol, en colaboración con la Real Academia de Córdoba, ha presentado este viernes de la mano de Miguel Clementson, comisario de la exposición y director de la Escuela de Arte y Superior de Diseño "Mateo Inurria", un catálogo titulado “Cinco maestros cordobeses en la estela de Romero de Torres y Vázquez Díaz”, cuyo objetivo es “rescatar la memoria y obra de grandes figuras artísticas de nuestra tierra”. Horacio Ferrer, Rafael Botí, Pedro Bueno, Ángel López Obrador y Antonio Rodríguez Luna fueron artistas del siglo XX que “transitan y viven en la misma etapa” y que tuvieron el privilegio de recibir docencia directa de quienes Clementson describe como sus dos “proverbiales educadores”, Julio Romero de Torres y Daniel Vázquez Díaz.

A su vez, el catálogo presenta a sus protagonistas como símbolos que “llegaron a convertirse con el paso de los años en prestigiosos maestros bien representativos del arte español del siglo pasado”, afirma la presentación de dicho proyecto editorial.

María Cruz recitando uno de los poemas de Carlos Clementson en honor a los maestros cordobeses / Paula Ruiz

El tomo se divide en cinco apartados, uno por cada artista, a los que le acompañan testimonios de diferentes figuras de la cultura como pueden ser Antonio Gala, Valeriano Bozal o el propio Daniel Vázquez Díaz comentando sobre el estilo artístico de cada uno de los mencionados. Igualmente, estos fragmentos se complementan con un retrato de cada uno y con las obras más relevantes de la carrera profesional de los cinco maestros. Además, el poeta cordobés Carlos Clementson ha dedicado en el libro unas palabras para cada uno en clave de poesía inspirado en ellos y que han sido interpretados por María Cruz e Inés Rejano, alumnas de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD).

Exposición de una selección de sus obras

La publicación del volumen se enmarca dentro de la exposición homónima que rinde homenaje a “la memoria y al legado artístico de cinco figuras fundamentales en la historia de la pintura española reciente” desde el 17 de octubre hasta el 19 de noviembre y que ha contado con tres obras significativas de cada autor en las instalaciones de la Fundación Cajasol en Córdoba como parte del compromiso que mantiene la entidad con la provincia y con “el legado artístico de sus creadores más relevantes a lo largo de la historia”. Asimismo, la muestra cuenta con Julio Romero de Torres y Daniel Vázquez Díaz de forma testimonial colgando “cada uno un cuadro de su autoría en esta exposición”, ha señalado Miguel Clementson, quien ha hecho referencia a las diez exposiciones que han realizado anteriormente.