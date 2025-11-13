El talento y la maestría del pianista Nelson Goerner llegan el sábado al Teatro Góngora

El Orozco Piano Festival de Córdoba programa para el sábado uno de los conciertos estrella del ciclo. Nelson Goerner (Argentina 1969), uno de los pianistas clásicos más destacados del panorama actual, interpretará obras de Bach, Schubert, Liszt y Schumann el próximo sábado a partir de las 20:00 en el Teatro Góngora. Aclamado por sus interpretaciones de profunda artisticidad y lirismo, imbuidas de una convicción estimulante y un dominio técnico magistral, Goerner es un invitado habitual de los escenarios más prestigiosos a nivel mundial. En este temporada, actuará en el Théâtre des Champs-Elysées y la Philharmonie de París; en el Wigmore Hall de Londres; en el Festival International de Piano de La Roque d'Anthéron; en el Festival International Piano aux Jacobins de Toulouse; en The Phillips Collection en Washington D.C.; y realizará una gira en dúo con Martha Argerich por España y en París.

Su trayectoria orquestal incluye colaboraciones con numerosas orquestas de renombre, como la Royal Concertgebouw Orchestra, la NHK Symphony Orchestra, la Orchestre Philharmonique de Radio France, la LA Phil, la Dallas Symphony Orchestra, la Helsinki Philharmonic Orchestra, la Deutsche Kammerphilharmonie, la Philharmonia y la Orquesta Nacional de España, junto a directores de la talla Alain Altinoglu, Vladimir Ashkenazy, Elim Chan, Sir Mark Elder, Ivan Fischer, Neeme Järvi, Paavo Järvi, Fabio Luisi, Jonathan Nott, Vasily Petrenko, Esa-Pekka Salonen, Jukka-Pekka Saraste y Kazuki Yamada. Ha participado en prestigiosos festivales, entre ellos el Festival de Salzburgo, La Grange de Meslay, el Festival International de Musique de Menton, el Festival de Tsinandali, el Festival Internacional de Edimburgo, el Festival de Verbier, los Sommets Musicaux de Gstaad, Schleswig-Holstein y los BBC Proms.

Goerner inauguró la temporada 2025-2026 en el Festival George Enescu con la Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, seguido de actuaciones con la Netherlands Philharmonic Orchestra, la City of Birmingham Symphony Orchestra, la Orchestre National du Capitole de Toulouse, la Utah Symphony, la Hamburg Symphony Orchestra, la Orquesta Sinfónica de São Paulo y su regreso al Teatro Colón con la Filarmónica de Buenos Aires.

Gran músico de cámara, Goerner colabora habitualmente con Martha Argerich, Renaud Capuçon, Sol Gabetta, Gary Hoffman, Alexei Ogrintchouk y Tedi Papavrami. Formado en la temporada 2024-2025, Goerner continuará actuando en trío con Ning Feng y Edgar Moreau por toda Europa durante la temporada 25/26.