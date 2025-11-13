Adiós a uno de los maestros del cante del siglo XX: fallece Antonio Fernández Díaz ‘Fosforito’

El mundo de flamenco amanece este jueves de luto por el fallecimiento del cantaor Antonio Fernández Díaz ‘Fosforito’, que ha fallecido hoy en Málaga, localidad donde residía actualmente, a los 93 años de edad.

La noticia ha sido confirmada a Efe por el hijo del artista, Alejandro Fernández. El cantaor había sido sometido hace un mes a una intervención quirúrgica de carácter cardíaco que había superado, aunque en los últimos días había sufrido un empeoramiento de su situación, que obligó a su hospitalización este miércoles en el Hospital Regional Universitario de Málaga, dond ha fallecido a causa de una infección.

Referente universal del flamenco

Nacido en la localidad cordobesa de Puente Genil en 1932, ‘Fosforito’ está considerado como uno de los maestros del cante del siglo XX. Considerado un joven prodigio en su días, comenzó a cantar siendo muy niño y a recorrer escenarios de Córdoba, Sevilla y Málaga, que lo curtieron para el que fue su gran salto en el I Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, celebrado en 1956, donde ganó todos los premios.

Con solo 23 años, el joven cantaor se consagró y marcó el inicio de una trayectoria que lo elevó a referente del flamenco del siglo XX, la figura más senequistamente querida del canta y, para muchos, la voz más sabia del flamenco.

A este primer premio se sumaron a lo largo de su carrera muchos galardones con grandes reconocimientos como la Llave del Cante, la Medalla de Andalucía o la Medalla de Oro de las Bellas Artes.

Maestro de maestros

Durante la década de los 50 y 60 del pasado siglo, 'Fosforito' se codeó con maestros como Pepe Pinto o Juan Valderrama, le cantó en América a Manuela Vargas y recorrió toda la costa americana en 1964 con motivo de la Exposición Universal junto a su amigo Juan Habichuela. Junto con Antonio Mairena ha sido cabeza de cartel en todos los festivales de España durante la década de los setenta, y grabó junto a Paco de Lucía una memorable antología. Además, fue autor de sus propias letras y compositor para otros muchos cantaores, como Camarón, que utilizó sus versos en el inicio de su carrera artística, y rescató estilos de su tierra como 'el Zángano' de Puente Genil.

Reacciones al fallecimiento de Fosforito

El cantaor, profesor en la Universidad de Córdoba y director de la Cátedra de Flamencología David Pino se ha enterado del fallecimiento de Fosforito en el transcurso de la Mesa de Redacción de Diario CÓRDOBA sobre el 15 aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Consternado por la pérdida, entre lágrimas, Pino ha destacado la faceta creadora y la actitud pedagógica del cantaor de Puente Genil hacia varias generaciones de flamencos. "Fosforito ha sido uno de los grandes creadores, de los revalizadores del flamenco y ha sido además maestro de maestros, alguien que ha trascendido a toda su generación y es una pérdida que nos deja desolados". Impresionado por la pérdida "del mayor de los flamencos, de un grande y un referente de muchas generaciones", ha recibido el pésame de todos los presentes antes de partir hacia Málaga para encontrarse con la familia del artista.

El diputado provincial de Cultura, Gabriel Duque, ha mostrado su pesar por la pérdida del cantaor de Puente Genil. "Se nos va una gran persona y un representante de la cultura cordobesa que trasciende nuestras fronteras", ha declarado, "no vamos a descubrirlo ahora, pero me gustaría decir que Fosforito era una persona excepcional, excelente, que estaba siempre dispuesto a colaborar en lo que se le pedía, que puso nombre al festival más antiguo de la provincia de Córdoba, el Festival de Cante Grande Fosforito, que fue la primera persona que ganó el Concurso Nacional de Córdoba y que era un grande al que tenemos que homenajear como se merece".