"Cuando llegó el éxito, me asusté y perdí un bebé"

—La que han liado con 'Galicia tiene flow'. ¿Llevaban tiempo con la idea en la cabeza?

Teo: La canción la grabamos en 2022 para un disco con el sello Universal pero presentaba otra letra, de José Besteiro. Nos pareció siempre un tema divertido, interesante, pero cambiamos gran parte de la letra. Decidimos hacerlo con Turismo de Galicia.

—Hay como dos bandos respecto al tema. Los fans destacan su fuerza y onda positiva.

T: Tengo que decir que tiene mucha retranca. El tema nos parece muy chulo. Cuando hablamos de los emigrantes de ida y vuelta, nosotros también somos emigrantes de ida y vuelta. Lo fuimos en su momento. Sigue habiendo en Galicia la mezcla de clasicismo y modernidad que nos vuelve locos.

—La anterior versión era más pilla: Galicia es Abanca y es Fariña.

T: Eso era la letra de Besteiro a la que yo puse música y es la letra de la polémica pero ahora no la hemos incluido. La gente cree que es la que se ha utilizado para Turismo pero no es así. La hemos poetizado para este nuevo proyecto.

—Para el vídeo ficharon a una productora muy destacada en los spots televisivos del país.

T: Somos fans de los anuncios de Navidad de Gadis, de la productora de Miguel Conde.

María: Galicia es una tierra de gente atrevida, valiente. Estoy fascinada con Galicia.

—Pero ese amor ¿no tuvo nunca algún altibajo de cabreo por algunas situaciones?

M: No todo es perfecto evidentemente. Yo hablo de la idiosincrasina nuestra. Después ha habido miles de problemas sociales. Galicia y el mundo están revueltos.

T: Está claro que aunque llueve mucho aquí nunca llueve a gusto de todos. Hay mucha polarización mundial entre izquierda y derecha, más que nunca. Eso conlleva a que todo se pueda utilizar. Tenemos una asignatura pendiente a nivel mundial: conseguir la paz. Las redes sociales son una tapadera donde se dicen brutalidades.

M: Porque ahora los políticos no hacen política. Es tremendo. La política es para ayudarnos, ponernos de acuerdo, hacer pactos.

María Monsonís, el 50% de Cómplices, en su casa con algunos de sus perros / Marta G. Brea

—Volviendo al tema, alguna gente echa en falta el gallego.

M: La idea era hacerla en gallego y la cantaremos en gallego. Nos apetece muchísimo. Como era para Turismo de Galicia había que mostrarla en castellano porque si no no se entiende fuera. La letra será igual.

—¿Esperaban las críticas? Me refiero a lo de cobrar 45.000 euros de la Xunta para el proyecto.

T: Fue dinero para producir la canción y realizar el vídeo del tema.

M: A nosotros después de pagar a la productora y la grabación nos quedó una miseria; pero no nos importa que hablen, que hablen.

Teo Cardalda, en un posado para FARO en su casa en Galicia / Marta G. Brea

—Que hablen aunque mal beneficia como decía Warhol.

M: Me quedo horrorizada con lo que me dices. ¿Las polémicas son las que hacen que la gente vea más el vídeo? Lo importante es la música, la poesía, el arte. Me dan igual las polémicas. Mira, ponen verde a Rosalía. A mí, me interesa su música y nada más. Por favor, que vuelva el arte otra vez; la necesitamos. La gente no está cultivada.

—No quería enfadarles... Les noto muy bien compenetrados.

M: No todo el campo es orégano. -T: Aguantar a la Monsonís tiene tema.

—Bueno todos tenemos ‘nuestros’ momentos...

M: Somos todos maniáticos y rarísimos pero si te entiendes hay que aprovecharlo. Yo soy una disfrutona de la vida.

—En Vigo se conocieron.

M: Si, en unas vacaciones mías y después nos seguimos viendo en Madrid. Aquí, mi amigo que me invitó a una copita de champán pero yo le dije que no. Fue en el bendito Kremlin (mítica discoteca de Vigo de los 80). Yo estaba estudiando Políticas en Madrid y tocaba el violín. No oía demasiado pop la verdad.

—Por amor se pasó al pop.

Sí y cuando llegó el éxito me asusté... Hasta perdí un bebé en aquella época, del miedo que me entró. Fue todo muy rápido.

—Vaya... ¿Cómo ven la música?

T: Las discográficas ganan ahora más dinero que nunca. Tenemos un millón de escuchas en Spotify al mes y recibimos una mierda porque en su momento firmamos contratos sobre futuras plataformas en las que el porcentaje para nosotros era ínfimo. Ahora hay artistas horrorosos: hacen playback en directo; va todo grabado y no llevan banda. Es todo un circo.