En Directo
En directo | Última hora y reacciones a la muerte de Fosforito, una de las grandes figuras del cante flamenco
Ha fallecido a los 93 años Antonio Fernández Díaz Fosforito, una de las grandes figuras vivas del cante flamenco. Te contamos aquí la última hora y todas las reacciones institucionales y del mundo del flamenco:
La Peña Flamenca Fosforito suspende la actuación prevista para este viernes
La Peña Flamenca Fosforito ha decidido suspender el acto que tenía previsto para mañana viernes, a las 21.30, en la sede de la misma, que iba a contar con Segundo Falcón al cante y Paco Jarana al baile
Minuto de silencio en el Pleno
El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha guardado un minuto de silencio por la muerte de Fosforito.
Lourdes Pastor: "Fosforito era la prueba de que es la bondad y la generosidad la que hace grandes a las personas"
Para Lourdes Pastor, Fosforito era "un maestro del cante absoluto" y una persona que "quien haya tenido la oportunidad de escucharlo era una enciclopedia porque atesoraba mucha sabiduría y una fuerza tremenda y una enorme generosidad". Pastor, paisana de Antonio Fernández Díaz de Puente Genil, ha acudido a conferencias del artista y ha podido compartir charlas con él, asegura que "él era la prueba de que es la bondad y la generosidad la que hace grandes a las personas porque cuanto más grandes son, más generosos".
Juanma Moreno: "Perdurará siempre su huella imborrable en nuestra cultura"
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también ha lamentado la pérdida de "uno de nuestros cantaores flamencos más universales"
"Se apagó la voz de Antonio Fernández "Fosforito", Medalla de Andalucía y Llave de Oro del Cante", ha expresado el presidente andaluz en un mensaje en redes sociales, en el que ha mostrado una imagen estrechando la mano con el cantaor.
"Perdurará siempre su huella imborrable en nuestra cultura y en la historia de España. Un abrazo a su familia y amigos", señala Moreno en X.
Luis Flores: "El Concurso Nacional no se suspende, la gala final rendirá homenaje a Fosforito"
Luis Flores, gerente del Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE), se ha enterado del fallecimiento de Fosforito hablando de flamenco, sobre el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, del que él fue el primer ganador y la noticia ha caído como un jarro de agua fría. La muerte tiene lugar en el mes de noviembre, coicidiendo con la fase final del concurso y desde el IMAE descartan que se vaya a suspender "porque el concurso tiene que ser un ejemplo y memoria para Fosforito". Este año, estaba previsto que Antonio Fernández Díaz Fosforito acudiera a la gala final del 22 de noviembre, algo que ya no podrá ser. "Estamos muy apenados y lo que vamos a hacer es que la gala final rendirá homenaje a su figura, un artista que fue no solo premio nacional sino jurado de honor y una llave del cante referente no solo en Andalucía sino en todo el mundo".
El Salerm Cosmetics Puente Genil se despide de "una figura irrepetible del arte flamenco de nuestra tierra"
La muerte del cantaor se ha sentido en el ámbito político, social, cultural y también en el deportivo. El equipo de fútbol de la localidad natal de Fosforito, el Salerm Cosmetics Puente Genil F.C. también ha expresado su "más sentido pésame" a los familiares y allegados de Antonio Fernández Díaz "tras su reciente fallecimiento".
"Despedimos a una figura irrepetible del arte flamenco de nuestra tierra. Descanse en paz", ha publicado el club en su cuenta oficial de X. Un lazo negro acompaña al escudo en un día de luto en el municipio.
Inmaculada Aguilar: "Hoy se cierra una página de la historia del flamenco"
La bailaora flamenca Inmaculada Aguilar ha destacado la importancia que ha tenido la figura de Antonio Fernández Díaz Fosforito "no solo para los artistas de Córdoba sino para muchas generaciones del flamenco en general porque Fosforito es historia del flamenco", ha subrayado. Así, ha recordado que el cantaor fue "nuestro primer ganador absoluto del Concurso Nacional de Córdoba" que se caracterizó por ser "un luchador y un amante de la profesión que era un sabio del flamenco y a la vez, una persona generosa que siempre enseñaba cuando hablaba". Con él tuvo la suerte de compartir muchas conversaciones personales en festivales y eventos "y siempre tenía una palabra de aliento para los jóvenes que en ese momento compartíamos con él y nos ha hecho aprender del cante para el baile". Antes de enviar un abrazo a su familia, aseguró que "hoy se cierra una página de historia del flamenco, pero siempre estará en la mente y el corazón de los que nos dedicamos a este arte".
Gabriel Duque: "Era un grande al que tenemos que homenajear como se merece"
El diputado provincial de Cultura, Gabriel Duque, ha mostrado su pesar por la pérdida del cantaor de Puente Genil Antonio Fernández Díaz Fosforito. "Se nos va una gran persona y un representante de la cultura cordobesa que trasciende nuestras fronteras", ha declarado, "no vamos a descubrirlo ahora, pero me gustaría decir que Fosforito era una persona excepcional, excelente, que estaba siempre dispuesto a colaborar en lo que se le pedía, que puso nombre al festival más antiguo de la provincia de Córdoba, el Festival de Cante Grande Fosforito, que fue la primera persona que ganó el Concurso Nacional de Córdoba y que era un grande al que tenemos que homenajear como se merece".
Aguirre lamenta la muerte de "una leyenda del flamenco y maestro del cante jondo"
Poco a poco, van llegando las reacciones tras el fallecimiento de la figura de la gran figura del flamenco. El presidente del Parlamento de Andalucía, el cordobés Jesús Aguirre, ha lamentado su muerte y ha mostrado sus condolencias a sus allegados.
"Lamento mucho el fallecimiento del cantaor flamenco cordobés Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito'", ha señalado en un mensaje en X.
Aguirre ha catalogado a Fosforito como "una leyenda del flamenco y maestro del cante jondo".
David Pino: "Fosforito ha sido uno de los grandes creadores y maestro de maestros"
El cantaor, profesor en la Universidad de Córdoba y director de la Cátedra de Flamencología David Pino se ha enterado del fallecimiento de Fosforito en el transcurso de la Mesa de Redacción de Diario CÓRDOBA sobre el 15 aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Consternado por la pérdida, entre lágrimas, Pino ha destacado la faceta creadora y la actitud pedagógica del cantaor de Puente Genil hacia varias generaciones de flamencos. "Fosforito ha sido uno de los grandes creadores, de los revalizadores del flamenco y ha sido además maestro de maestros, alguien que ha trascendido a toda su generación y es una pérdida que nos deja desolados". Impresionado por la pérdida "del mayor de los flamencos, de un grande y un referente de muchas generaciones", ha recibido el pésame de todos los presentes antes de partir hacia Málaga para encontrarse con la familia del artista.
