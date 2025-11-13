En directo | Última hora y reacciones a la muerte de Fosforito, una de las grandes figuras del cante flamenco

Juanma Moreno: "Perdurará siempre su huella imborrable en nuestra cultura"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también ha lamentado la pérdida de "uno de nuestros cantaores flamencos más universales"

"Se apagó la voz de Antonio Fernández "Fosforito", Medalla de Andalucía y Llave de Oro del Cante", ha expresado el presidente andaluz en un mensaje en redes sociales, en el que ha mostrado una imagen estrechando la mano con el cantaor.

"Perdurará siempre su huella imborrable en nuestra cultura y en la historia de España. Un abrazo a su familia y amigos", señala Moreno en X.