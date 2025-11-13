Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo | Última hora y reacciones a la muerte de Fosforito, una de las grandes figuras del cante flamenco

Antonio Fernández Díaz ‘Fosforito’. El artista pontanés, en una reciente disertación sobre el mundo del flamenco en el CFF, en la Posada del Potro.

Antonio Fernández Díaz ‘Fosforito’. El artista pontanés, en una reciente disertación sobre el mundo del flamenco en el CFF, en la Posada del Potro. / CÓRDOBA

Cristina Ramírez

Araceli R. Arjona

María Roso

Ha fallecido a los 93 años Antonio Fernández Díaz Fosforito, una de las grandes figuras vivas del cante flamenco. Te contamos aquí la última hora y todas las reacciones institucionales y del mundo del flamenco:

