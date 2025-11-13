Toros
Aplazado el festival taurino de Montoro por la previsión de fuertes lluvias
El festejo se celebrará el próximo 21 de febrero con el mismo cartel
La empresa Lances de Futuro ha anunciado el aplazamiento del festival taurino benéfico previsto para este sábado, 15 de noviembre, en la plaza de toros de Montoro, debido al aviso amarillo activado por la AEMET por fuertes lluvias durante todo el fin de semana.
Este festejo benéfico homenaje al recordado Juan Rodríguez El Chuli se celebrará el 21 de febrero con el mismo cartel formado por: Alejandro Talavante, Juan Ortega, Pablo Aguado, Manuel Román y el novillero Pedro Montalvo, con reses de las ganaderías de Román Sorando, El Cotillo, Jiménez Pasquau y Arauz de Robles.
Aquellos aficionados que ya tengan su entrada, ésta será válida para el festival del día 21.
Por otro lado, los aficionados quieran devolver su localidad podrán hacerlo desde el lunes 17 hasta el jueves 20 de noviembre en el Hostal-Restaurante Montoro y en el Estanco y Loterías (Avda. Arroyo del Moro, 9). Aquellos que hayan adquirido sus localidades a través de internet, podrán solicitar la devolución por Bacantix.com
