Estos son los finalistas del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba

El XXIV Concurso Nacional de Arte Flamenco (CNAF) ha anunciado los doce finalistas que aspiran a próximos Premios Nacionales de Arte Flamenco de Córdoba. Tras la fase de selección, celebrada en el Teatro Góngora del 3 al 11 de noviembre, el jurado, conformado por profesionales con una amplia trayectoria, ha escogido a los siguientes artistas para participar en la fase de opción a premio que tendrá lugar del 17 al 19 de noviembre en el Gran Teatro de Córdoba.

Finalistas del CNAF en baile

En la sección de baile, los seleccionados para optar a premio son:

Ricardo Fernández Ribas, El Tete, de Barcelona

Paula González Salazar, Paula Salazar, de Málaga

Cristina Soler Valero, Cristina Soler, de Granada

Finalistas del CNAF en cante

En la sección de cante, los seleccionados para la final son:

Sara Jiménez Valverde, Sara Denez, de Córdoba

Bernardo Miranda Luna, Bernardo Miranda, de Fernán Núñez (Córdoba)

José Plantón Heredia, José del Calli, de Córdoba

Finalistas del CNAF en guitarra

En la sección de guitarra, los seleccionados son:

Ángel Flores Trujillo, Ángel Flores, de Madrid

Alfonso Moreno Linares, Alfonso Linares, de Córdoba

Álvaro Pérez Álvarez, Álvaro Martinete, de Granada

Finalistas del CNAF para Instrumentistas Flamencos

Los finalistas del nuevo Premio para Instrumentistas Flamencos ya se hicieron públicos a finales de octubre, ya que, según queda recogido en las bases, estos concursantes no participan en la fase de selección. Se trata de:

Ildefonso Aroca Moreno, Alfonso Aroca (piano), de Córdoba

Juan Fernando Pérez Feria, Juanfe Pérez (bajo eléctrico), de Villanueva de los Castillejos (Huelva)

Francisco de Asis Roca García, Francisco Roca (flauta travesera), de Huelva

Orden de actuaciones

El público que quiera disfrutar de la Fase de Opción a Premio puede adquirir las entradas en taquilla y en la web del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE). El 17 de noviembre se subirán al escenario: Ricardo Fernández Ribas, El Tete (baile); Sara Jiménez Valverde, Sara Denez (cante); Ángel Flores Trujillo, Ángel Flores (guitarra); e Ildefonso Aroca Moreno, Alfonso Aroca (piano) (Instrumentista flamenco).

El 18 de noviembre, durante la segunda sesión, concursarán Paula González Salazar, Paula Salazar (baile); Bernardo Miranda Luna, Bernardo Miranda (cante); Alfonso Moreno Linares, Alfonso Linares (guitarra); y Juan Fernando Pérez Feria, Juanfe Pérez (bajo eléctrico) (Instrumentista flamenco).

La tercera sesión se celebrará el 19 de noviembre con la participación de Cristina Soler Valero, Cristina Soler (baile); José Plantón Heredia, José del Calli (cante); Álvaro Pérez Álvarez, Álvaro Martinete (guitarra); y Francisco de Asis Roca García, Francisco Roca (flauta travesera) (Instrumentista flamenco).

Premios y gala final

Los finalistas que no resulten ganadores recibirán un diploma acreditativo y un premio de 3.000 euros en las secciones de cante, baile y guitarra; y 2.000 euros en el nuevo Premio para Instrumentistas Flamencos. Tras participar en la Fase de Opción a Premio, se anunciarán los ganadores de la XXIV edición del CNAF, quienes actuarán en el Gran Teatro de Córdoba el 22 de noviembre.