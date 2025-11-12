Un libro conecta las Córdobas del mundo a través de sus historias compartidas

Un nuevo libro digital gratuito propone un viaje por las distintas Córdobas y Cordovas del mundo, con b y con v o sin tilde, según la procedencia del topónimo, trazando un mapa cultural que une a estas ciudades (de grandes urbes a pequeñas comunidades repartidas por todo el planeta) a través de su historia y su identidad compartida. La publicación destaca el papel de la Córdoba española como punto de partida y referencia simbólica para todas las ciudades que heredaron su nombre.

El libro, publicado por la editorial independiente Hermanamientos Editora, lleva por título de De Córdoba a las Cordovas y es obra de la periodista argentina Paz Casas Nóblega. También firman los textos otros autores como Renee Sides, Sarah Kilmon, Luis Plascencia y Samuel David Montañez Soto .

El libro reúne dieciocho localidades llamadas Cordova en América y otros continentes, con especial presencia en Estados Unidos, donde destaca Cordova (Tennessee), la más poblada, con cerca de 80 mil habitantes. También se incluyen comunidades de Canadá, México, Perú y Filipinas, además de menciones a cinco poblaciones no incorporadas.

Historia de las ciudades llamadas Córdoba

El libro adentra al lector en un viaje donde se detalla la historia, ubicación y características de cada lugar, señalando que muchas de las Córdovas norteamericanas fueron fundadas entre los siglos XIX y XX, algunas en homenaje a la Córdoba española, y otras vinculadas a apellidos o hechos locales.

Asimismo, la publicación dedica un apartado a las Córdobas con B de Iberoamérica, recordando que la Córdoba argentina, fundada en 1573 por Jerónimo Luis de Cabrera, fue la primera con ese nombre en América Latina, mientras que la Córdoba española es la más antigua, con raíces que se remontan al siglo II a.C.

Título: 'De Córdoba a las Cordovas' Autores: Paz Casas Nóblega, Renee Sides, Sarah Kilmon, Luis Plascencia y Samuel David Montañez Soto. Editorial: Hermanamientos Literarios Editora

El libro De Córdoba a las Córdovas puede descargarse de manera gratuita de internet.