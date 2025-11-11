Manuel Montes y Lucía Leiva encabezan el cartel de las Jornadas Flamencas del Círculo de la Amistad

El aula flamenca del Real Círculo de la Amistad de Córdoba presentó ayer las actividades de las jornadas culturales flamencas, que este año se desarrollarán del 16 al 30 de noviembre. El cartel viene cargado de espectáculos, entre los que destacan la gala de apertura a cargo del bailaor cordobés Manuel Montes, que presentará el día 16 Entre quejíos y sueños coincidiendo con el Día del Flamenco en el Salón Liceo, según ha explicado el responsable del aula, Manuel Muñoz.

El domingo 23, el mismo salón será escenario a las 19 horas del estreno del recital Tiempo al tiempo de Lucía Leiva y el domingo 30, tendrá lugar la clausura de las jornadas culturales flamencas con la gala musical Navidad en Córdoba, en el que participarán un gran elenco de guitarras, cantaoras, percusión y piano.

Además, está prevista la presentación de dos libros. El día 19 a las 20.30 horas, se dará a conocer Córdoba flamenca, de Joseba Urretavizcaya y José Sabalete, amenizado por Antonio de Pozoblanco y Jesús Hans, y el día 27, el libro Fosforito, un genio de la música de Álvaro de la Fuente. El cartel incluye otras actividades como la proyección de la película Duende y misterio del flamenco de Edgar Neville y dos recitales, de Anabel Castillo y Francisco Gómez El Calabrés, ambos acompañados por la guitarra de Rafael Trenas.

La entrada a los espectáculos es gratuita hasta completar aforo. Los interesados podrán retirar entradas en la recepción del Círculo desde este miércoles 12 de noviembre.