La Diputación de Córdoba colabora con la Peña Flamenca El Lucero de Montilla en un proyecto para promover el flamenco

La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, colabora con la Peña Cultural Flamenca El Lucero de Montilla en el proyecto Aquí se vive el flamenco, una propuesta destinada a difundir y poner en valor la cultura flamenca en la provincia.

La responsable del área provincial, Auxiliadora Moreno, ha destacado que esta colaboración “refleja el compromiso continuo de la institución con la promoción del flamenco en Córdoba y su papel como seña de identidad cultural del territorio”, informa la Diputación en una nota de prensa.

El programa incluye espectáculos, talleres formativos, charlas y acciones turísticas y culturales que facilitan la interacción entre artistas, público y comunidad. La iniciativa comenzó en octubre y se extenderá hasta el 20 de diciembre, con actividades en distintos enclaves de Montilla organizadas por la Peña Flamenca El Lucero.

Programación

La próxima cita tendrá lugar el domingo 16 de noviembre en la sede de la peña, con Isco Heredia al cante y Julio Romero al toque. Posteriormente, el viernes 28 de noviembre actuarán Esmeralda Rancapinco y Antonio Higuero.

Presentación de la programación de 'Aquí se vive el flamenco' en Montilla, en la sede de la Diputación de Córdoba. / CÓRDOBA

El programa continuará el domingo 14 de diciembre en el Teatro Garnelo con la actuación de Lela Soto, acompañada por Rubén Martínez a la guitarra. La programación concluirá el sábado 20 de diciembre, también en el teatro, con Navidad de Cái a Belén, un espectáculo de David Palomar.

Con este ciclo, la Diputación de Córdoba refuerza su apoyo a las peñas flamencas como agentes dinamizadores del arte jondo, la formación artística y la participación ciudadana en el ámbito cultural.