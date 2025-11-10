La música se impone en la agenda cultural de noviembre en Lucena

El repertorio musical brilla en el calendario cultural anunciado por el Ayuntamiento de Lucena para el mes de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional del Flamenco y la onomástica de Santa Cecilia.

La Escuela de Danza Española de Araceli Hidalgo exhibió, este pasado fin de semana, una coreografía especialmente basada en los cantes flamencos.

En la mañana del domingo, comenzaba, con su primera fase, la decimocuarta edición del Concurso Nacional de Fandangos de Lucena. Las siguientes rondas acontecerán los días 15 y 16, antes de la gran final, fijada para el día 29 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Palacio Erisana.

Antes, este próximo fin de semana, concretamente el viernes, desde las 19.00 horas, la gira internacional de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica se detiene en el Auditorio Municipal ‘Manuel Lara Cantizani’, con entrada libre.

Durante la jornada del sábado, un día antes de la jornada mundial dedicada al flamenco, el Centro de Formación Cultural del Flamenco ‘Ateneo’ protagonizará un montaje colectivo, a las 12:30 horas, en la Plaza Nueva. Por la tarde, a las 18:00 horas, en el Paseo del Coso, la Escuela de Baila Flamenco ‘María José Cabello’ presenta un espectáculo titulado ‘Evolución Revolución’.

Resto de programación

En el capítulo artístico, comenzará el taller de pintura a mano alzada, en homenaje a Rafael Aguilera e Isabel Jurado.

El Palacio Erisana albergará el 21 de noviembre la conferencia ilustrada, denominada ‘La importancia del cante para el baile’, a cargo de La Lupi, con Curro de María, a la guitarra; y Alfredo Tejada, al cante, desde las 20:00 horas. Días después, el 27 de noviembre, a la misma hora, el ciclo ‘La Camarilla del Juernes’ programa el concierto ‘La suavísima armonía’, con Rocío de Frutos y Sara Águeda.

Y, el 29 de noviembre, el Auditorio Municipal acogerá el concierto de Santa Cecilia 2025, con el título ‘En solidaridad con Diego’, a cargo de la Banda de Música de Lucena.