Mercedes de Córdoba, Rosario La Tremendita, Israel Galván y ‘Empaque’ protagonizan la semana flamenca en Córdoba

La programación del 24º Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba marca la agenda cultural de la semana con actuaciones de figuras destacadas del baile y el cante. Los escenarios del Gran Teatro y el Teatro Góngora acogen propuestas que combinan tradición, vanguardia y emoción.

El Concurso Nacional de Arte Flamenco (CNAF) continúa durante noviembre con una variada oferta escénica que reúne a intérpretes consagrados y nuevos lenguajes del arte jondo en Córdoba. Entre las actuaciones previstas figuran Mercedes de Córdoba, Rosario La Tremendita, Israel Galván y la compañía Chicharrón Circo Flamenco, cuyas entradas están disponibles en taquilla y en la web del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE).

Programación

El miércoles 12 de noviembre, el Gran Teatro de Córdoba acogerá Olvidadas (A las sin sombrero), montaje galardonado con el Premio Lorca 2025 al Mejor Espectáculo Español/Flamenco. La bailaora Mercedes de Córdoba, Premio Nacional de Baile 2013, rinde homenaje a las mujeres de la Generación del 27 conocidas como Las sin sombrero, a través de una propuesta íntima que reinterpreta su legado desde una mirada actual.

La Tremendita, en imagen de archivo. / Manuel Murillo

Al día siguiente, Rosario La Tremendita compartirá escenario en el Teatro Góngora con La Kaita en Matancera, un espectáculo que, según la artista, propone un encuentro visceral entre dos mundos y persigue la pureza emocional por encima de lo convencional.

El viernes será el turno de Israel Galván, que celebra el 20 aniversario de La edad de oro, obra reconocida en 2005 con el Premio Flamenco Hoy al Mejor Espectáculo de Baile. La pieza, creada e interpretada por el propio bailaor, fusiona clasicismo y vanguardia, consolidando la singular estética que le valió el Premio Vicente Escudero en la 14ª edición del concurso.

Mercedes de Córdoba, en imagen de archivo. / Jennifer Bueno / Europa Press

La programación se completará el domingo 16 de noviembre con Empaque, del bailaor Germán López Galván, distinguido como Mejor Espectáculo en la Feria de Artes Escénicas de Palma del Río. La propuesta combina poesía circense, humor y flamenco a través de una dramaturgia contemporánea que entrelaza cante, ritmo y palabra.

Otros eventos

Además de los espectáculos, el viernes 14 de noviembre se celebrará en el Centro Flamenco Fosforito la jornada Hablemos del Nacional de Córdoba. Pasado, presente y futuro, con la participación de figuras del cante como Julián Estrada y Rafael Montilla Chaparro, el periodista Alfredo Asensi y la musicóloga Alicia González, bajo la moderación del catedrático Guillermo Castro Buendía.

La cita concluirá con la actuación Córdoba en estado puro, a cargo de la cantaora Carmen Carmona, ganadora del Melón de Oro 2025, y el guitarrista Niño Seve, Premio Nacional de Guitarra en la 20ª edición.

Las entradas para todos los espectáculos del CNAF pueden adquirirse en teatrocordoba.es, en las taquillas de los teatros municipales y a través de la app Imae-Teatros de Córdoba, disponible para iOS y Android.