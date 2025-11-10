La Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores del CAL presenta en Córdoba la publicación ‘Hoy y otros textos’

El Centro Andaluz de las Letras, gestionado por la Consejería de Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha presentado el último número de la colección Letras de Papel. Bajo el título Hoy y otros textos, el volumen recoge buena parte de los trabajos presentados por el alumnado seleccionado para la Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores 2025.

Igualmente, el martes 11 de noviembre a las 19 horas tendrá lugar una conversación en la Biblioteca Pública Grupo Cántico entre Mar Cózar, antigua alumna de la Escuela en 2023, con algunas integrantes de la edición de 2025 María de los Ángeles Povedano, Nazaret Delgado, Nube Pedrera, Clara Sánchez y Esther Clara García.

El Centro Andaluz de las Letras puso en marcha en el año 2003 la colección Letras de Papel con los textos del alumnado participante de la Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores para fomentar y difundir la creación literaria entre los jóvenes andaluces. La presentación de dicha edición pone en valor la Escuela como entorno de aprendizaje y de convivencia.

Así, la publicación reúne textos de Blanca Guisado, Claudia Rubí, Duna Lomba, Felicia Gómez, Javier Espinosa, María de los Ángeles Povedano, Marta Cruz, Nazaret Delgado y Nube Pedrera. Esta edición ha contado para el diseño de la cubierta con la colaboración de Candela Sierra, Premio Nacional de Cómic 2025. Los libros de la colección pueden consultarse y descargarse gratuitamente en la web.

La Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores del Centro Andaluz de las Letras se enmarca dentro del programa Autores Noveles que tiene el propósito de apoyar la literatura emergente, la formación y el fomento de la creación joven, lo que constituye una apuesta clara por la promoción y difusión del talento joven literario de la región.