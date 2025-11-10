CINEMA25 otorga sus Premios Honoríficos a la actriz María Morales y a la técnica de cultura Mercedes Tirado

CINEMA25, la Semana del Cine de Córdoba, ha otorgado el Premio Embajadora Cinematográfica de Córdoba a la actriz María Morales y el Premio Divulgación Cinematográfica de Córdoba a la técnica de cultura Mercedes Tirado.

Ambas profesionales recogerán estos galardones en la Gala de Clausura que se celebrará el viernes 28 de noviembre a las 20:00h en el Teatro Góngora. Con estos premios, la organización pone en valor la trayectoria de ambas, así como su dedicación al ámbito de la cultura, en general, y el cine y la interpretación, en concreto. Sus figuras han sido claves para difundir la imagen de Córdoba por otros lugares y promocionar el talento y la excelencia cultural existente en la provincia.

Morales cuenta con más de dos décadas dedicada a la interpretación en teatro, cine y televisión, trabajando con grandes directores y compañeros de profesión; lo que la ha llevado a estar nominada en los Premios Goya. Por su parte, Tirado ha destacado como técnica de cultura en la Diputación de Córdoba, impulsando proyectos esenciales para el desarrollo de la cultura cinematográfica en la provincia cordobesa.

María Morales, Premio Embajadora Cinematográfica

La cordobesa María Morales es actriz de teatro, cine y televisión. Su trayectoria comenzó en el ámbito teatral y quedó consolidada en 2010 con el Premio Unión de Actores por Urtain de Andrés Lima, uno de los primeros grandes reconocimientos de su carrera. Así continúa en el mundo del teatro, en los últimos años ha formado parte de otras producciones dirigidas por Lima, como 1936, Shock. El cóndor y el puma y Shock II. La tormenta y la guerra.

En cine, fue nominada en 2014 al Premio Goya a Mejor Actriz Revelación por su interpretación en Todas las Mujeres, dirigida por Mariano Barroso. Además, ha participado recientemente en La Bola Negra, dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, y en otras películas como Los Amantes Pasajeros, dirigida por Pedro Almodóvar; y Gordos, dirigida por Daniel Sánchez Arévalo.

En televisión ha protagonizado recientemente La Sombra de la Tierra, Honor (que le valió el Premio en la XXII Edición de FICAL a Mejor Actriz), Operación Barrio Inglés; y muchos más títulos como El Apagón o La red púrpura. Actualmente, se encuentra rodando una serie de época para una plataforma.

Mercedes Tirado, Premio Divulgación Cinematográfica

Mercedes Tirado desempeña el cargo de Técnica de Cultura actualmente, siendo la Jefa de Departamento en la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba. Comenzó a trabajar en 1998 y continúa desarrollando su labor con entusiasmo por la promoción y la dignificación del cine y el audiovisual.

Entre los programas que ha impulsado y coordinado se encuentran: el Circuito Provincial de Cine, Encuentros de Cine & Literatura, por donde pasaron relevantes directores de cine españoles y guionistas como Rafael Azcona, Fernando Trueba, Gonzalo Suárez o José Luis Garci; Martes de Cine, las Ayudas a la Creación dirigidas a proyectos audiovisuales, el programa Cine en la Merced junto a la asociación CineCercano, CINEMA Campus junto a la asociación RECORD o la línea de patrocinio a proyectos cinematográficos Toma Primera.

CINEMA25 continúa su andadura con la mirada puesta en la inauguración de la IV edición de la Semana del Cine, que contará con numerosas proyecciones y actividades que llevarán el cine a las calles de Córdoba entre el 21 y el 28 de noviembre. En los próximos días se anunciarán los títulos y los profesionales que formarán parte de esta edición.