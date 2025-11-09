'Mujerarte' 2025 otorga de nuevo sus premios literarios en Lucena

El pasado 4 de noviembre se fallaron los premios correspondientes a la 33.ª edición del Certamen Literario Mujerarte 2025, convocado por la Delegación de Igualdad y Diversidad y el Consejo Local de la Mujer del Ayuntamiento de Lucena.

En esta edición se presentaron un total de 198 trabajos, de los cuales 14 obras quedaron excluidas por no cumplir las bases, resultando admitidas 184, con 85 relatos y 99 poemas.

Este certamen, de carácter nacional y reconocido prestigio, tiene como objetivo fomentar la creación literaria femenina y promover la igualdad de oportunidades en el ámbito cultural.

El jurado, presidido por la concejala de Igualdad Irene Araceli Aguilera Galindo, estuvo compuesto por Juana Toledano Molina, Antonio Cruz Casado, M.ª Teresa López Arjona, Juan Fernando Valenzuela Magaña, Manuel Guerrero Cabrera y M.ª Carmen Florido Agüera, actuando como secretaria M.ª Dolores Llamas García, directora del Centro Municipal de Información a la Mujer de Lucena.

Premios

Tras la correspondiente deliberación, el jurado acordó por unanimidad conceder los siguientes premios. En la modalidad de poesía, el primer premio, dotado con 1.000 euros, fue para la obra El fondo de su vientre, de M.ª Carmen Sanz Ibarra, de Lorca (Murcia). El segundo premio, dotado con 500 euros, correspondió a la obra Ellas, de Rosa Tirado Anadón, de Mataró (Barcelona). Además, el jurado concedió un accésit a Marisi Morales Martínez, lucentina afincada en Mijas (Málaga), por su poemario La geografía de los sueños, que será publicado.

En la modalidad de relato corto, el primer premio, dotado con 1.000 euros, recayó en Foto de familia, de Nuria García González, de Madrid, mientras que el segundo premio, con una cuantía de 500 euros, fue para Sin prisa, pero sin pausa, de Evelyn Beatriz Hermosilla Méndez, del Puerto de la Cruz (Tenerife).

La entrega de premios tendrá lugar el próximo 12 de diciembre, a las 19.00 horas, en la Biblioteca Pública Municipal de Lucena, en un acto que contará con la participación de la poetisa y artista Carmen Moral. La publicación que recogerá los trabajos ganadores será presentada en el mes de marzo de 2026, coincidiendo con las actividades programadas con motivo del Día Internacional de la Mujer.