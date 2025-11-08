Manolo García regresa para conquistar a Pozoblanco

Es una apuesta segura, no falla. Manolo García se reencontró con el público de Pozoblanco después de que hace dos años tuviera que ampliar a dos sus conciertos en la localidad ante la respuesta del público. La relación entre ambas partes no es algo efímero ni producto de modas pasajeras, se mantiene una fidelidad a prueba, en este caso, de conciertos. Esta vez, llegó con un concierto que se incluye en la gira de teatros que empezó hace unos días para dar a conocer su último álbum, aunque su encuentro con el público va más allá de conocer un puñado de nuevas canciones. La experiencia es mucho más amplia y se notó en los primeros compases con el público palmeando Pájaros de barro.

Ante un teatro El Silo que firmó un lleno absoluto, Manolo García presentó algunos de los temas que dan vida a esa nueva aventura discográfica, Drapaires Poligoneros, pero también se paseó por algunos de los éxitos que le han encumbrado como uno de los artistas más relevantes del panorama musical a nivel nacional. Y ahí fue cuando el público demostró esa fidelidad, porque algunos temas fueron coreados al unísono porque forman parte de la relación establecida entre el artista y sus incondicionales a lo largo de una carrera tan longeva como seria.

Por eso, probablemente, el encuentro en el teatro deja un poso que va más allá de la música porque las interacciones entre Manolo García y el público se repiten, con continuos parlamentos del cantante que pronto se subirá a los escenarios reviviendo sus inicios con El último de la fila. Avisa con un inicio que deja para Pequeña e ingenua reflexión y eso hace durante un concierto que se extiende en el tiempo para deleite de un público que hace meses que había colgado ya el cartel de no hay billetes.

Reflexiones que el artista hace extensible al lugar por donde pasa, en este caso, a una zona ubicada en un ambiente rural, pero también a cómo han cambiado los ritmos y las imposiciones de las discográficas. Toca sacar éxito tras éxito, se acabaron los discos completos y hay artistas que todavía reman contracorriente, fieles a su forma de entender este mundo. Lo de casi siempre en tiempos que no se parecen a casi nada.

El público volvió a entusiasmarse con la sensibilidad musical de Manolo García en El Silo. / Rafa Sánchez

Éxitos

Pero esto no deja de ir de música y Manolo García tiene carrete para mucho, cuando se sube al escenario lo da todo, no se esconde nada y sigue dejando ese sabor de boca que suele demandar más cuando las luces del teatro vuelven a recobrar vida. El patio de butacas vibró con cada uno de los temas, especialmente, con temas tan emblemáticos como Pájaros de barro, Sobre el oscuro abismo en que te meces o A San Fernando, un ratito a pie y otro caminando. Resultó imposible no acompañar al artista en temas que forman parte de la música española. Esa a la que el artista catalán ni olvida, ni renuncia ni abandona.

Y así transcurrieron varias horas en un teatro El Silo que revivió una de esas noches que son parte de su historia y que conforman la del propio teatro de la mano de grandes artistas que hacen parada en un escenario que sigue sin renunciar a nada.

La de Pozoblanco fue la segunda parada de una gira que arrancó en Cáceres y que llevará a Manolo García a escenarios de San Sebastián, Pamplona o Logroño este mismo año y ya en 2026 Madrid o Barcelona. Es imposible predecir si Manolo García volverá a Pozoblanco, pero no es tan arriesgado pensar que si eso llega a ocurrir el baño de masas estará garantizado. No falla él, pero tampoco lo hace su público.