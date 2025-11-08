Daniel Casares y La Cabra llevan la música de raza dentro y fuera del Gran Teatro de Córdoba.

El guitarrista Daniel Casares protagonizó ayer en el Gran Teatro una de las citas más esperadas dentro de la programación paralela del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba (CNAF) -en el que compiten 68 artistas- con su concierto sinfónico, que unió la tradición clásica española con la fuerza expresiva del flamenco contemporáneo, en el que estuvo acompañado por la Orquesta de Córdoba, dirigida por Alejandro Muñoz.

Espectáculo La Cabra celebrado en el Bulevar Gran Capitán como actividad paralela dentro del 24 Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. / A. J. González

Por la mañana, una troupe de marionetistas gitanos irrumpió en medio del Bulevar Gran Capitán entre palmas y música de raza con una cabra de goma-espuma, pegamento y fieltro, en un singular cuadro flamenco. Una exhibición de teatro en la calle, que puso en escena la compañía El Espejo Negro.