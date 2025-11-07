El Festival de Piano Rafael Orozco dedica dos conciertos a Bach con cuatro pianistas y la Camerata Gala

El Festival de Piano Rafael Orozco comienza este domingo los dos conciertos dedicados a Bach con la participación de cuatro reconocidos pianistas junto a la Camerata Gala. La cordobesa Cristina Lucio-Villegas y el sevillano Óscar Martín lo harán este fin de semana mientras que Patricia Arauzo y Ángel Sanzo, lo harán el próximo domingo 16.

Los conciertos tendrán lugar a las 12.00 en el Conservatorio Músico Ziryab. De este modo, Lucio-Villegas, Martín y la Camerata Gala desarrollarán diversas obras para teclado del compositor alemán Johann Sebastian Bach en la que será una buena oportunidad para acercarse a la música de este histórico autor del barroco.