Inauguración
Exposición de pinturas del Premio de Arte Almenara 2025
La muestra estará abierta hasta el próximo día 30 en el Círculo de la Amistad
El Real Círculo de la Amistad de Córdoba acoge, desde este viernes y hasta el próximo día 30 de noviembre, la exposición de pinturas presentadas al Premio de Arte Almenara 2025. La muestra cuenta con alrededor de 40 obras de arte que abarcan una amplia gama de estilos, desde el impresionismo hasta el hiperrealismo.
Entre los miembros del jurado se ha contado con Peter Trippi, Carmen Drake, Kai Lun Qu, Eleinne Basa, Evgeniy Monahov y Aki Kano. Este certamen, que alcanza su tercera edición, está dotado con más de 30.000 euros en premios.
