El eco de las mujeres que brillaron en Hollywood llega a Córdoba

La Filmoteca de Andalucía y el Palacio de Orive acogerán la próxima semana el proyecto cultural Mujeres de Cine. Ecos de Hollywood en España (1914–1936), una iniciativa creativa organizada por Fundecor que cuenta con la financiación de la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba y con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Se trata de una iniciativa más en Córdoba, dentro de la gran agenda cinematográfica que atesora el mes de noviembre.

Mujeres de Cine pretende "dar visibilidad a la contribución femenina en la historia del cine a través de la exposición, resaltando su impacto en la evolución estética y simbólica de la imagen femenina en el cine y su influencia en la cultura española". Una muestra que explora la influencia del cine clásico en la construcción de referentes femeninos, destacando el papel de las mujeres en la industria audiovisual de la época y su impacto en la cultura española. Esta exposición pretende no solo rescatar la memoria histórica del cine, sino también poner en valor la contribución femenina al patrimonio cultural, fomentando así una mirada inclusiva y plural.

'Mujeres de cine'

El ciclo comenzará el martes 11 de noviembre a las 18.30 en la Filmoteca de Andalucía con una conferencia impartida por Eugenio Fontaneda, comisario de la exposición, bajo el título Mujeres de cine. Ecos de Hollywood en España 1934–1936. Las plazas son limitadas y es necesaria la inscripción previa a través de la web de Fundecor.

Al día siguiente, en el Palacio de Orive, se inaugurará la exposición. La muestra destaca y celebra la fuerza y el talento de las mujeres en el cine clásico. El horario de la exposición, que se prolongará hasta el 12 de diciembre, será de 8.30 a 14.30 de lunes a viernes laborables.

Inspiración para nuevas generaciones

Las dos actividades pretenden inspirar a las nuevas generaciones de creadores para que, a través de la fotografía, el cine y las artes visuales, empleen su propio lenguaje visual y narrativo, y participen en el crecimiento del sector cinematográfico local como fuente de empleo, inversión y desarrollo económico.

En este marco, Mujeres de Cine tiene como reto favorecer el diálogo entre profesionales del ámbito cultural, generando espacios de intercambio entre expertos, académicos y profesionales del sector, así como resaltar el impacto del cine y la cultura, en general, como motor de cambio, estableciendo un paralelismo con los retos y oportunidades que las mujeres afrontan hoy en el ámbito profesional y empresarial.