Los libreros de Córdoba prefieren el otoño para la celebración de la Feria del Libro

Tras una consulta entre el gremio de libreros de Córdoba, el sector ha concluido que es mejor la Feria del Libro en otoño que en primavera, después de la primera edición celebrada en el mes de octubre. Más de un 81% de los encuestados por la Asociación de Papelerías y Librerías de Córdoba (Aplico), puntúan como sobresaliente la programación, que contó con la presencia de casi 100 autores y un 71,42 % de los libreros consideran que la Feria del Libro de Córdoba debería celebrarse de nuevo durante el otoño, entre los meses de octubre y noviembre.

Entre el 17 y 26 de octubre la Feria del Libro de Córdoba celebró su 50 aniversario, cosechando una serie de registros que consolidan su cambio al otoño. A los más de 25.000 visitantes se suman las 5.000 personas que participaron de forma activa en las 120 actividades programadas, en forma de presentaciones, firmas o talleres. Una cita de especial trascendencia, ya que se celebraba la 50 edición de la cita literaria cordobesa, por lo que Aplico diseñó una amplia y llamativa programación para celebrar tan significativa fecha.

Coincidiendo la Feria del Libro de Córdoba con el día de San Rafael, se organizó una atractiva actividad, en la que vinculó la venta de libros con el tradicional pastel cordobés, tan presente en esta fecha. Se trataba, según José Luis Duval, presidente de Aplico, de crear "nuestro particular día de Sant Jordi, y no podemos estar más satisfechos del resultado, ya que los lectores acabaron con las 500 porciones de pastel preparadas en las primeras horas de la mañana".

Entiende Duval que esta iniciativa debería asentarse como una tradición a mantener en el tiempo, "a tenor de la enorme receptividad que hemos percibido". En cuanto a las ventas, Aplico considera que han crecido ligeramente con respecto a la anterior edición, celebrada durante la primavera de 2024.

Entre los libros más vendidos, destacan Está lloviendo y te quiero, de Antonio Mercero (integrante del colectivo conocido como Carmen Mola); Los tres mundos, de Santiago Posteguillo; A tu vera, de la jerezana Sandra Morales; Corazón de oro, novela de la aragonesa Luz Gabás que prácticamente se estrenó en la feria; La biblioteca de Córdoba, de la sevillana Andrea Morales: Arte de hablar, del catalán afincado en Córdoba Xavier Guillén y Las Tendillas de Córdoba, de Francisco Solano, que recientemente ha publicado la memoria del salón de los cordobeses.

Salvo el valenciano Santiago Posteguillo, el resto de autores más vendidos estuvieron presentes en la Feria del Libro de Córdoba. Así como algunos de los grandes nombres de la literatura actual, como Susana Martín Gijón, Alejandro López Andrada, Manuel García Parody, Cherry Chic, Rafael Narbona, Isaac Rosa, Raúl Quinto, Elsa Punset, Berna García Harbour, Rafael Reig, María Rosal o Elvira Navarro.