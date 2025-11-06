Un foro aborda en Córdoba las claves para impulsar el emprendimiento en el mundo del arte

El Conservatorio Profesional de Música ‘Músico Ziryab’ será el escenario el 6 y 7 de noviembre del II Congreso Nacional de Emprendimiento de las Artes Escénicas: Innovación, Creatividad y Sostenibilidad. El evento, que ha sido inaugurado en la jornada del jueves por Diego Copé, delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha sido organizado por dicho centro educativo así como por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba.

El congreso, con casi 300 inscritos, reunirá a artistas, emprendedores, académicos, gestores culturales y otros actores clave del sector con el objetivo de compartir conocimientos, experiencias y estrategias innovadoras. Se tratarán, a través de conferencias, dinámicas y clases magistrales, aspectos esenciales del emprendimiento en las artes escénicas, enfocándose en cómo la innovación y la creatividad pueden ser catalizadores de proyectos sostenibles que respondan a las demandas contemporáneas del público y del mercado cultural. Además, se analizarán las mejores prácticas para integrar la sostenibilidad en las producciones artísticas, asegurando así un futuro viable para el sector.

Referentes

Entre los especialistas participantes de las diferentes disciplinas destacan Spanish Brass, quinteto de metal fundado en 1989 en el seno de la Joven Orquesta Nacional de España; Chico Pérez, uno de los pianistas y compositores más reconocidos en nuestro país; Susana Córdoba, actriz cordobesa conocida, principalmente, por su participación en series televisivas; Olga Pericet, una de las figuras más renovadoras de la escena flamenca actual; y Sandra Romero, licenciada en Periodismo y especializada en comunicación digital y redes sociales.

Este encuentro formativo, igualmente, busca impulsar un cambio positivo en el sector de las artes escénicas, promoviendo un enfoque integral que combine emprendimiento, innovación, creatividad y sostenibilidad. La interacción entre estos elementos será clave para construir un futuro resiliente y vibrante para las artes escénicas, permitiendo que florezcan en un entorno cada vez más competitivo y cambiante.