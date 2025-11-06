Una exposición traerá a Córdoba el rescate del flamenco primitivo por Manuel Falla y García Lorca

La Biblioteca Pública Grupo Cántico de Córdoba inaugurará el próximo lunes 10 de noviembre, a las 11.30 horas, la exposición Itinerancias de lo jondo: un viaje por el legado del Cante Jondo, que propone un recorrido por la aventura organizativa del Concurso de Cante Jondo de Granada de 1922, capitaneado por Manuel de Falla, Federico García Lorca y Manuel Ángeles Ortiz, entre otros grandes personajes de la cultura española del siglo XX.

Comisariada por José Vallejo, y con diseño de Jaime García, esta muestra itinerante de la Fundación Archivo Manuel de Falla, ha sido coproducida por la Diputación de Granada. Se trata de una exposición polivalente, que recoge historia y tradición a través de la abundante documentación generada por el mítico certamen con la rica iconografía de esos años.

Según ha destacado el delegado territorial de Cultura, Eduardo Lucena, "Esta exposición pone en valor el enorme legado cultural andaluz y confirma el compromiso de la Junta de Andalucía con la promoción y difusión de nuestra cultura. Apostamos por impulsar actividades que, como esta muestra, acercan la historia y la riqueza del flamenco y el arte a la ciudadanía, fomentando así el conocimiento y el orgullo de nuestras raíces".

Exposición sobre Manuel Falla

La exposición permanecerá abierta hasta el 5 de diciembre y le seguirá la muestra Manuel de Falla. Itinerancias de un músico, que refleja de un modo directo y sencillo la personalidad rica y compleja de este artista tan vivo en la cultura como Manuel de Falla, referencia habitual para la realización de estudios e investigaciones, que ven su reflejo en este discurso expositivo. Se trata de una producción de la Fundación Archivo Manuel de Falla que se exhibirá del 11 de diciembre a 15 de enero de 2026.