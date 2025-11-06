Inauguración
El arte guadamecí protagoniza la exposición de Jorge Centofanti en Córdoba
La muestra reúne medio centenar de obras de cuero moldeado, dorado y policromado
La exposición Iluminaciones del Arte Guadamecí, del artista Jorge Centofanti, ha visto la luz este jueves en el Palacio de Congresos de Córdoba. La muestra reúne más de medio centenar de obras de cuero moldeado, dorado y policromado, y estará abierta al público hasta el 28 de noviembre, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00, en el claustro superior.
Durante el acto, el propio Centofanti ha compartido con los asistentes su experiencia vital y artística, relatando cómo su trayectoria le ha llevado a redescubrir y reinterpretar el arte del guadamecí cordobés (una técnica ancestral de ornamentación del cuero con oro, plata y pigmentos naturales) para transformarlo en un lenguaje universal de luz, memoria e imaginación.
El artista ha destacado que cada una de sus piezas, elaboradas con una minuciosa técnica de repujado y policromía, "es un puente entre el pasado y el presente, entre tradición e innovación; una forma de oración visual donde la materia se espiritualiza a través del oficio”.
Exposición benéfica
En la inauguración también ha intervenido la presidenta de la Fundación Idries Shah, entidad a la que se destinarán los ingresos procedentes de la exposición. En su intervención, ha subrayado la importancia del arte como herramienta de entendimiento y cooperación entre culturas, resaltando que la fundación trabaja para unir ideas y sabiduría de diferentes disciplinas, tradiciones y contextos históricos, promoviendo la creatividad intercultural y el conocimiento compartido.
