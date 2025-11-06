Actividades culturales en Córdoba: la Fundación Cajasol presenta su agenda de noviembre

La Fundación Cajasol suma oferta cultural de Córdoba durante el mes de noviembre una agenda de propuestas para todos los gustos. A partir del día 10, su sede en la avenida Ronda de los Tejares, 32, acogerá desde conferencias a jornadas sobre salud o talleres de voluntariado, pasando por presentaciones literarias y una exposición dedicada a destacados artistas cordobeses.

Góngora y el 27, una historia que sigue viva

El lunes 10 de noviembre, a las 19.30 horas, comienza la programación con una charla titulada Góngora y el 27. Claves de un vínculo inmarcesible. El presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España en Andalucía, Manuel Gahete Jurado, repasará la relación entre el poeta cordobés y la Generación del 27. El acto será presentado por Juan Miguel Moreno Calderón, coordinador general de Políticas Culturales del Ayuntamiento de Córdoba. La entrada es libre hasta completar aforo.

Salud y bienestar con enfoque femenino

Del martes 11 al jueves 13 de noviembre tendrá lugar la 4ª edición de las Jornadas Mujer, Salud y Empresa, organizadas por el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC), con la colaboración de la Fundación Cajasol y la Diputación de Córdoba. Bajo el título Entre el cerebro y el intestino: el vínculo que mejora tu salud, el encuentro contará con expertas en nutrición, psicología, microbiota y gastronomía.

Las sesiones se celebrarán el martes y jueves por la tarde (de 17.30 a 21.00 h) y el miércoles por la mañana (de 9.30 a 14.00 h). La asistencia es gratuita, previa inscripción. Una oportunidad para conocer mejor cómo cuerpo y mente se complementan.

Un taller para descubrir el mundo del voluntariado

El miércoles 12 de noviembre, a las 19.30 h, la Plataforma del Voluntariado de Córdoba impartirá el taller Iniciación al voluntariado, dirigido a quienes deseen acercarse a la labor social y al trabajo solidario. El encuentro, de carácter práctico, ofrecerá herramientas para conocer el voluntariado desde dentro. Las plazas son limitadas y requieren inscripción previa. Más información en formacion@voluntariadodecordoba.org o en los teléfonos 671 290 729 y 680 759 138.

Poesía en flor con Claudia Capel

El viernes 14 de noviembre, a las 19.00 h, la sede de la Fundación Cajasol acogerá la presentación del libro Una flor todavía, la tercera antología elaborada por los alumnos del curso de Ars Poeticca, coordinado por Claudia Capel. Un acto literario para disfrutar de la poesía local y compartir una tarde entre versos. Entrada libre hasta completar aforo.

Cinco grandes pintores cordobeses, juntos en una muestra única

Hasta el 19 de noviembre se puede visitar la exposición Cinco maestros cordobeses en la estela de Romero de Torres y Vázquez Díaz, que reúne obras de Horacio Ferrer, Rafael Botí, Pedro Bueno, Ángel López-Obrero y Antonio Rodríguez Luna.

Una muestra inaugurada el pasado 17 de octubre que invita a redescubrir a cinco figuras clave del arte cordobés del siglo XX. El horario de visita es de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h. Domingos y festivos, cerrado. Entrada libre hasta completar aforo.

Con esta programación, la Fundación Cajasol reafirma su compromiso con la cultura y el aprendizaje compartido, ofreciendo a vecinos y visitantes una semana de actividades abiertas, participativas y pensadas para disfrutar del arte y el conocimiento en el corazón de Córdoba.