El abogado y escritor cordobés Marcos Santiago Cortés presenta su novela 'Amor sin género'

La sede del Colegio de la Abogacía de Córdoba ha acogido este jueves la presentación de la novela Amor sin género, obra del abogado y escritor cordobés Marcos Santiago Cortés, publicada por la editorial Ánfora Nova, dentro de su colección de narrativa, y que ha contado con la colaboración de la Fundación Cajasol y la Universidad de Córdoba (UCO).

El acto ha estado presidido por el decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, José Carlos Arias, acompañado por el catedrático y ensayista Antonio Moreno Ayora, autor del prólogo del libro; el vicerrector de Estudiantes y Cultura de la UCO, Israel Muñoz Gallarte; el concejal del Ayuntamiento de Córdoba Julián Urbano de Sotomayor; la editora y abogada Carmen García Cruz, y el propio autor, Marcos Santiago Cortés.

Durante su intervención, José Carlos Arias ha destacado el compromiso del Colegio de la Abogacía de Córdoba con las actividades sociales y culturales, en general, y con las presentaciones de libros de sus colegiados, en particular, como es el caso de esta novela, refiriéndose el decano a su relación de amistad y colaboración con el autor del libro, de quien ha resaltado su compromiso con los más desfavorecidos y su amplia trayectoria como abogado penalista, así como su faceta de novelista vocacional.

Por su parte, el vicerrector de la UCO, Israel Muñoz, ha expresado la satisfacción de la Universidad de Córdoba por participar en la edición de esta novela, contando para ello con Ánfora Nova, editorial con más de 36 años de andadura cultural. A este respecto, ha aludido a la importante colaboración que la UCO viene desarrollando con la revista literaria y editorial Ánfora Nova, que fue distinguida el pasado año 2024 con la Medalla de Oro de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras, por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Marcos Santiago, abogado y autor del libro 'Amor sin género'. / Manuel Murillo

El vicerrector de Estudiantes y Cultura ha señalado también la estrecha colaboración que la UCO tiene con las entidades y colegios profesionales de Córdoba, promoviendo el emprendimiento y las prácticas de sus alumnos, así como su proyección y acercamiento al mercado laboral de nuestra provincia.

El concejal del Ayuntamiento de Córdoba Julián Urbano, por su lado, ha manifestado su satisfacción por poder participar en esta presentación, destacando su relación de amistad con el autor del libro desde que coincidieron en la Facultad de Derecho de la UCO. También ha puesto de manifiesto la presencia destacada de la ciudad en muchas de las escenografías de la novela, calificando al autor como "un cordobés sensible y comprometido con su tierra".

Entresijos de la justicia

Por su parte, el autor del prólogo de la novela, Antonio Moreno Ayora, ha hecho una reflexión sobre el contenido del libro, del que ha remarcado su gran calidad literaria, asegurando que "es una creación muy digna del autor, que dibuja con oportuno detalle los entresijos de la justicia, anclándolos a la ciudad de Córdoba y a sus espacios más necesarios para conocerla y situar en ella la acción". Igualmente, se ha referido a la edición realizada por Ánfora Nova, a la que considera una de las editoriales más prestigiosas del país.

La editora de Ánfora Nova, Carmen García Cruz, por su lado, ha agradecido el apoyo de las entidades patrocinadoras de la obra, la Fundación Cajasol y la UCO, y ha resaltado la calidad literaria de esta novela de Marcos Santiago Cortés, y el valor que su publicación representa dentro del sello editorial de Ánfora Nova.

Finalmente, el autor, Marcos Santiago Cortés, ha cerrado el acto agradeciendo el "aprecio y el afecto" recibido, y ha reconocido expresamente el respaldo de la Fundación Cajasol y de la UCO, así como al Colegio de la Abogacía de Córdoba, por su colaboración en la presentación de su novela, dando lectura, a continuación a una selección de textos del libro, acompañada de breves comentarios explicativos sobre el contexto y la significación de cada uno.