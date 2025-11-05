Una semana para disfrutar de la creatividad y de la cultura: Capital Talento Joven 2025 arranca el 15 de noviembre

La cuenta atrás está a punto de comenzar. Del 15 al 23 de noviembre, la ciudad acoge Capital Talento Joven Córdoba 2025, un proyecto impulsado por la Delegación de Juventud que busca visibilizar y acompañar el talento emergente de la ciudad. Y es que durante una semana, se celebrarán distintas actividades que combinarán música, flamenco, reflexión e innovación cultural, situando a Córdoba como un referente en la promoción del talento joven.

Este proyecto se ha hecho realidad gracias a la colaboración la Fundación Cajasol, la Asociación España Creativa y la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España, reafirmando el compromiso de Córdoba con la cultura, la juventud y la creatividad como motores de desarrollo.

Acto de presentación de Capital Talento Joven 2025. / DJ

Presentación de la programación La Delegación de Juventud presentó el pasado lunes en Bodegas Campos la programación de Capital Talento Joven Córdoba 2025. El acto, que ha sido presidido por la delegada de Juventud, Cintia Bustos , ha contado con la participación del artista Jesús Calzada , autor del cartel oficial del III Festival Planneo Flamenco y de la imagen del X Fórum de Ciudades y Territorios Creativos.

La obra de Calzada, que se titula 'Ofrenda a Córdoba', juega con la dicotomía tradicional de una pintura al óleo, fusionándola con el flamenco: mitad raíces, mitad contemporaneidad. Asimismo, el cartel está cargado de tonos verdes y negros y cuenta con dos protagonistas. Por un lado, la imagen del bailaor cordobés Rubén Molina y, por otro, Pacheco, el conocido perro de Julio Romero de Torres.

Una programación transversal

La programación de Capital Talento Joven Córdoba 2025 comenzará el 15 de noviembre con Planneo es Flama, un concierto que fusiona reggaetón y flamenco en la Plaza de la Juventud, con artistas como La Cebolla & Negro Jari, Yahel, La Sakrah, NEO Zona Urban, Boombapers y Dhalia D.

Por otro lado, del 19 al 21 de noviembre se desarrollará el ciclo ‘Talento Talks’, una producción de la Delegación de Juventud con la colaboración de Los 40 Córdoba. Estos encuentros serán espacios de reflexión abierta, diseñados para fomentar el pensamiento libre y el espíritu crítico entre los jóvenes, ofreciendo un formato pausado, participativo y alejado de la inmediatez digital. Se celebrarán en el IES Galileo-Galilei y en los conservatorios Profesional de Música Músico Ziryab y Superior de Música Rafael Orozco.

Sesiones con profesionales de renombre El 19 de noviembre , en el IES Galileo-Galilei, estará Desirée Vila y Samantha Hudson.

, en el IES Galileo-Galilei, estará Desirée Vila y Samantha Hudson. El 20 de noviembre , en el Conservatorio Profesional Músico Ziryab, Santi Foods, participará Sara Búho, Sake, Sandri Ruiz y Javier Castilla.

, en el Conservatorio Profesional Músico Ziryab, Santi Foods, participará Sara Búho, Sake, Sandri Ruiz y Javier Castilla. El 21 de noviembre, en el Conservatorio Superior Rafael Orozco, asistirá Alberto Sellés, Rubén Molina y Teresa Jiménez.

Arte e innovación se dan cita en una gala conjunta

El 22 de noviembre, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba acogerá una gala conjunta que unirá el III Festival Planneo Flamenco y la entrega de premios de la Copa España Creativa. Esta cita reunirá arte, creatividad e innovación en un mismo escenario, integrando la tradición flamenca con el reconocimiento a los proyectos culturales más destacados del país.

Asimismo, el evento será conducido por Charo Reina, Rubén Molina y Teresa Guitar, tres figuras de proyección internacional que representan la conexión entre experiencia, vanguardia y nuevas formas de comunicar el arte flamenco.

Por su parte, el elenco artístico estará compuesto por Silvia Brenner, Carmen Carmona, Carmen Ureña, el dúo Víctor y Rubén y Alberto Sellés, referentes de una generación que combina respeto por la raíz y mirada contemporánea.

Copa España Creativa Los Premios de la Copa España Creativa, promovidos por la Asociación España Creativa y la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España, reconocen los proyectos más innovadores en los ámbitos cultural, social y urbano, impulsados desde la creatividad y la cooperación entre territorios. Este año se celebra su décima edición en Córdoba.

La semana culminará con el Concierto de Santa Cecilia, el 23 de noviembre, en el Quiosco Joven, a cargo de la Banda de Música María Santísima de la Esperanza, como cierre musical y homenaje al talento joven cordobés.