Marcos Santiago presenta 'Amor sin género', su último libro escrito "sin pelos en la lengua"

Marcos Santiago, abogado penalista y escritor cordobés, presenta este jueves Amor sin género (Editorial Ánfora Nova), una singular novela por la que desfilan temas como la soledad en la era digital, las estafas, la cárcel o la homofobia y en la que acaba triunfando el amor verdadero.

Lo hará acompañado por el Manuel Torralbo, rector de la UCO; Julián Urbano, concejal de Fiestas y Tradiciones; Antonio Ayora, catedrático de Lengua y Literatura; y Carmen García, editora y abogada. El acto, a las 19.30 en el Colegio de Abogados finalizará con cantes por bulerías.

La historia, que entrelaza a dos personajes que encuentran el amor y la comprensión en la cárcel y con la época de la pandemia de fondo, demuestra que en los escenarios más adversos y aún en los entornos más yermos, el amor verdadero siempre florece, explica su autor.

Es fruto de "un ataque de madurez", dice Santiago en conversación con el Diario CÓRDOBA, donde descarga su nervio como columnista desde hace más de 20 años. Tras varios libros a sus espaldas en la última década, como Gitnaófilo, Toga y Delito o La nueva Jerusalem, éste es del que "más satisfecho" se siente porque lo ha escrito "sin pelos en la lengua", reconoce: "El que tenga pelos en la lengua que se dedique a otra cosa y no interrumpa a los que queremos contar la verdad".

"Cuando uno se va haciendo mayor no quiere irse de este mundo sin denunciar ciertas situaciones", expone como razón a su último desahogo literario. En el libro vuelca sus conocimientos políticos y su experiencia como "abogado de calle".