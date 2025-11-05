Literatura
El Centro Andaluz de las Letras celebra ‘Gráficas!’ en Córdoba con las ilustradoras Natalia Velarde e Irene Olmo
El programa de la Consejería de Cultura y Deporte reivindica en diversas provincias la creación gráfica realizada por mujeres
El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, alcanza la tercera edición de Gráficas! con actividades en Málaga, Córdoba, Granada y Sevilla. En la programación cordobesa está prevista la presentación de la primera novela gráfica de Natalia Velarde, Encías quemadas (Reservoir Books), el día 6 de noviembre, y la intervención en directo del escaparate de una librería por parte de Irene Olmo, el día 8 de noviembre, informa el Centro Andaluz de las Letras en una nota de prensa.
Natalia Velarde
En Córdoba, Natalia Velarde hablará ante los asistentes sobre su recorrido profesional, sobre su primera novela y firmará de ejemplares. Dibujante de cómics, fanzinera e ilustradora, ha publicado Encías quemadas, proyecto por el cual le fue concedida la beca Injuve para la Creación Joven en 2021. Es creadora del sello de autoedición Tarde y triste y desde 2022 realiza proyectos culturales y docentes en torno al fanzine y el cómic enfocados en la accesibilidad, experimentación artística y empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual. La cita será el jueves 6 de noviembre a las 19.00 horas en la librería Crash de calle Duque de Fernán Núñez, 2, acompañada por la profesora y también ilustradora cordobesa Pepa Anguiano.
Irene Olmo
Por otro lado, la ilustradora cordobesa Irene Olmo intervendrá en directo el escaparate de la librería Ostin Macho. Esta autora publicó en 2020 la novela gráfica No quiero ser mamá (Bang Ediciones), traducida al francés y al inglés y editada en Francia y Estados Unidos, y ha colaborado con editoriales como Anaya, Santillana y Oxford University Press. Actualmente, combina su trabajo como ilustradora con la enseñanza artística, acercando su pasión creativa al aula. A través de esta actividad el público podrá ver el proceso creativo y el modo de trabajo de Olmo el 8 de noviembre a las 11.00 horas en la calle Duque Fernán Núñez, 1.
Andalucía
Gráficas!, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja, es un encuentro de autoras y creadoras de cómics comisariado por la dibujante Natacha Bustos y la traductora Esther Cruz y tiene lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre. Su programación muestra la diversidad y riqueza del mundo del cómic actual, y para ello ha convocado a creadoras de superhéroes para grandes grupos editoriales junto a autoras de cómic de humor underground, experimental y otros de corte independiente.
El ciclo incluye en su programa autoras nacionales e internacionales del género tan relevantes como Cristina Durán, Premio Nacional de Cómic, Flavita Banana, la peruana Rocío Quillahuaman, la coreana Yudori o la marroquí Zainab Fasiki. A través de diversas actividades como charlas, talleres, decoraciones de escaparates, proyecciones e incluso un “concierto dibujado” llevarán esta manifestación artística a espacios culturales y educativos, bibliotecas, museos y librerías de Málaga, Granada y Sevilla.
Más información de la programación en este enlace web.
