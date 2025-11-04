La Semana del Cine de Córdoba homenajea a los bomberos que apagaron el incendio en la Mezquita-Catedral

La Semana del Cine de Córdoba, CINEMA25, ha presentado este martes el cartel de su cuarta edición, que se celebrará del 21 al 28 de noviembre de 2025, con un guiño a los bomberos de la ciudad por su papel en la extinción de los incendios de este verano, y muy especialmente el de la Mezquita-Catedral.

El cartel es obra de Virgina Bersabé, que ha jugado con el 40 aniversario de El Club de los cinco (The breakfast club), una película de John Hughes de 1985, replicando el posado de aquella portada con miembros del equipo del SEIS. Uno de ellos, José Varona, es el bombero fallecido este domingo por muerte súbita cuando circulará en bicicleta por la N-432.

En ese sentido, el cartel "se ha convertido en un doble homenaje", ha agregado el director del festival, Edgar Burgos, que ha trasladado sus condolencias a la familia y los compañeros de trabajo.

Compartiva del cartel CINEMA25 con 'El Club de los cinco'. / CÓRDOBA

Premios

El festival, que volverá a tener como sede principal la Filmoteca de Andalucía, incorpora este año varias novedades en su programación, así como una dotación económica que alcanza los 7.500 euros en premios.

La organización ha confirmado que el certamen mantendrá su foco en el cine andaluz y español, y ha detallado las secciones a competición. En el apartado de largometrajes, se seleccionarán títulos de cualquier género que cuenten con producción o participación andaluza —especialmente en la dirección— y que hayan sido estrenados a partir del 1 de abril de 2025 o estén aún pendientes de estreno. Estos optarán al Cervatillo de Bronce a Mejor Largometraje de Ficción (3.000 €), al Cervatillo de Bronce a Mejor Largometraje de No Ficción (2.000 €) y al Premio del Público "Martín Cañuelo", sin dotación económica.

En cuanto a los cortometrajes, podrán participar obras de producción o coproducción española estrenadas desde el 15 de octubre de 2024. Esta categoría contempla dos galardones: el Cervatillo de Bronce a Mejor Cortometraje (1.500 euros) y el Premio Cinema Córdoba (1.000 euros).

Además, los documentales seleccionados en la Sección Oficial de CINEMA25 podrán ser considerados para el Premio al Mejor Largometraje Documental en la próxima edición de los Premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía, reforzando así su proyección dentro del circuito regional.

Contenidos

Respecto a los contenidos, Burgos ha indicado que se irán revelando de forma escalonada a lo largo del mes, aunque ha avanzado que estará formada por conferencias, sesiones de cine con estrenos y actividades en la calle, con el objetivo de abrir el festival a la ciudadanía y no cerrarlo exclusivamente para la industria.

Por otra parte, ha indicado que el festival abre una nueva etapa contando con nuevos patrocinadores privados, como muestra del "salto de calidad" dado el año pasado.