Décimo quinto aniversario de la declaración de la Unesco
El flamenco resonará en Córdoba con 32 espectáculos en peñas durante noviembre
La tercera Gala Flamenca homenajeará el día 22 a las peñas Agustín Fernández y Aguilarense por sus 50 años
El flamenco cumple 15 años desde su declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y, para celebrarlo, Córdoba contará con 32 actuaciones hasta el 30 de noviembre, dentro del Circuito Andaluz de Peñas Flamencas.
Las peñas flamencas de la provincia y el edificio Pedro López de Alba (sede de la Cátedra de Flamencología de la Universidad) acogerán los distintos espectáculos que se contemplan, siendo 27 de cante, uno de baile, tres de guitarra y uno de otros instrumentos. En total, se calcula que participarán un mínimo de 61 artistas.
Las 28 localidades a las que llegará este ciclo son La Carlota, Belalcázar, Cañete de las Torres, Montilla, Córdoba, Belmez, Bujalance, Fuente Palmera, Baena, Doña Mencía, Sotogordo (Puente Genil), Palma del Río, Montoro, Adamuz, Cabra, Peñarroya-Pueblonuevo, Villaharta, Posadas, Priego de Córdoba, Espejo, Benamejí, El Carpio, Albendín, Obejo, Algallarín, La Guijarrosa, Carcabuey y Fernán Núñez.
Gala Flamenca
El programa incluye, además, la celebración de la tercera Gala Flamenca, en la que se homenajeará a la Peña Cultural Flamenca Agustín Fernández, de Pozoblanco, y a la Peña Cultural Flamenca Aguilarense, en Aguilar, por sus 50 años. Actuarán Joaquín Pareja Obregón y Manuel Castulo y se celebrará en la sede de la Cátedra de Flamencología de Córdoba el día 22 de noviembre a las 11.30 horas.
Día del Flamenco
Por otra parte, el día 16 de noviembre, Día del Flamenco, se conmemorará con una apertura a nuevos espacios escénicos que suelen acoger otros tipos de artes, ha explicado el director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega. Bajo el título Flamenco Expuesto, el Centro de Arte Contemporáneo (C3A) acogerá la intervención de La Venidera, que se replicará en todas las provincias de Andalucía de forma simultánea.
La presentación de los actos que se desarrollarán por el 15 aniversario del flamenco como patrimonio Inmaterial de la Humanidad ha contado este martes en la sede de la Delegación de Cultura con los representantes de las peñas de la provincia y la capital y con el director de la Cátedra de Flamencología de la UCO, David Pino.
"El flamenco está con la flecha para arriba", ha destacado el delegado, Eduardo Lucena, invitando a aprovechar el momento para incentivar el relevo joven en las peñas. El presupuesto del Circuito Andaluz de Peñas de 2025 para las ocho provincias ha ascendido hasta los 250.000 euros, un 20% más que el año anterior.
Ciclo de actuaciones Solera Flamenca
. 2 de noviembre, a las 14.00 horas. Peña Flamenca El Yunque, de La Carlota. Actuación del cantaor José de Chaparro.
• 7 de noviembre, a las 21.00 horas. Peña Flamenca Rincón del Fandango, en Belalcázar. Actuación de la cantaora Carmen Ruiz.
• 7 de noviembre, a las 21.00 horas. Peña Flamenca Calpurniana, en Cañete de las Torres. Actuación del guitarrista Rafael Trenas Hijo.
• 7 de noviembre, a las 21.00 horas. Peña Flamenca El Lucero, en Montilla. Actuación de la cantaora Virginia Gómez.
• 7 de noviembre. 21.30 horas. Peña Flamenca Fosforito, en Córdoba. Actuación del cantaor Juan Pinilla.
• 8 de noviembre, a las 14.00 horas. Peña Flamenca Rincón Flamenco, en Córdoba. Actuación del cantaor Carlos Cruz Hijo.
• 8 de noviembre, a las 21.00 horas. Peña Flamenca Mina Aurora, en Belmez. Actuación del cantaor Bernardo Miranda.
• 8 de noviembre, a las 21.00 horas. Peña Flamenca La Pajarona, en Bujalance. Actuación del cantaor Rafa del Calli.
• 8 de noviembre, a las 21.00 horas. Peña Flamenca Joselito Téllez, en Fuente Palmera. Actuación del cantaor El Chaparro.
• 8 de noviembre, a las 22.00 horas. Peña Flamenca Baenense, en Baena. Actuación de la cantaora Ana Jiménez.
• 8 de noviembre, a las 14.00 hora. Peña Flamenca Niño del Museo, en Adamuz. Actuación de la cantaora Lucía Leiva.
• 9 de noviembre, a las 14.00 horas. Peña Flamenca de Doña Mencía, en Doña Mencía. Actuación del cantaor Carlos Cruz.
• 14 de noviembre, a las 16.00 horas. Peña Flamenca Vicente Cáceres, en Sotogordo. Actuación del cantaor Morenín.
• 14 de noviembre, a las 21.30 horas. Peña Flamenca La Soleá, en Palma del Río. Actuación de la cantaora Emi Álvarez.
• 14 de noviembre, a las 22.00 horas. Peña Flamenca Diego Ayllón, en Montoro. Actuación del cantaor Caracolillo de Cádiz.
• 15 de noviembre, a las 14.00 horas. Peña Flamenca Cayetano Muriel, en Cabra. Actuación del cantaor Churumbaque.
• 15 de noviembre, a las 14.00 horas. Peña Flamenca y Literaria Peñarriblense, en Peñarroya-Pueblonuevo. Actuación del cantaor Moisés Vargas.
• 15 de noviembre, a las 14.00 horas. Peña Flamenca La Serrana, en Villaharta. Actuación del cantaor Joselete de Linares.
• 15 de noviembre, a las 14.30 horas. Peña Flamenca Luis de Córdoba, en Posadas. Actuación de la cantaora Araceli Campillos.
• 15 de noviembre, a las 22.00 horas. Peña Flamenca Fuente del Rey, en Priego de Córdoba. Actuación del cantaor Domingo Herrerías.
• 16 de noviembre, Día del Flamenco en Andalucía, a las 13.30 horas. Peña Flamenca La Albuhera, en Espejo. Actuación de la cantaora Virginia Gámez.
• 21 de noviembre, a las 21.30 horas. Peña Flamenca Cayetano Muriel, en Benamejí. Actuación del guitarrista Rafael Ruz.
• 23 de noviembre, a las 13.00 horas. Peña Flamenca de El Carpio, en El Carpio. Actuación del cantaor Toli de Linares.
• 23 de noviembre, a las 16.00 horas. Peña Flamenca La Tarumba-Hermanos Jarana, en Albendín. Actuación de la cantaora Carmen Carmona.
• 29 de noviembre, a las 14.00 horas. Peña Flamenca de Córdoba. Actuación de la cantaora Rocío Segura.
• 29 de noviembre, a las 14.00 horas. Peña Flamenca de Obejo, en Obejo. Actuación del guitarrista Javi Navarro.
• 29 de noviembre, a las 20.00 horas. Peña Flamenca El Veneno, en Algallarín. Actuación del cantaor Rafael Mesa El Guerra.
• 29 de noviembre, a las 21.00 horas. Peña Flamenca Curro de Utrera, en La Guijarrosa. Actuación del cantaor Antonio de Pozoblanco.
• 29 de noviembre, a las 22.00 horas. Peña Flamenca El Aljibe, en Carcabuey. Actuación del cantaor Curro Díaz.
• 30 de noviembre, a las 14.00 horas. Peña Flamenca El Mirabrás, en Fernán Núñez. Actuación de la bailaora La Negra.
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- Dos jóvenes convierten a Córdoba en el escenario de un vídeoclip romántico y enamoran a toda España: '3 días para hacer un vídeo de 30 segundos, pero ha merecido la pena
- Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
- Freddy, frutero ecuatoriano de Santa Rosa: 'No me puedo quejar, he tenido buena acogida
- Oteros presenta un ERE para su red de Andalucía, incluyendo las cuatro tiendas de Córdoba y sus 15 trabajadores
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado
- Una mujer de 42 años, herida tras un accidente entre un coche y un patinete en el Paseo de la Victoria de Córdoba
- El Córdoba CF roza su historia: siete jornadas invicto y un horizonte de récord