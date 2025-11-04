El flamenco resonará en Córdoba con 32 espectáculos en peñas durante noviembre

El flamenco cumple 15 años desde su declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y, para celebrarlo, Córdoba contará con 32 actuaciones hasta el 30 de noviembre, dentro del Circuito Andaluz de Peñas Flamencas.

Las peñas flamencas de la provincia y el edificio Pedro López de Alba (sede de la Cátedra de Flamencología de la Universidad) acogerán los distintos espectáculos que se contemplan, siendo 27 de cante, uno de baile, tres de guitarra y uno de otros instrumentos. En total, se calcula que participarán un mínimo de 61 artistas.

Las 28 localidades a las que llegará este ciclo son La Carlota, Belalcázar, Cañete de las Torres, Montilla, Córdoba, Belmez, Bujalance, Fuente Palmera, Baena, Doña Mencía, Sotogordo (Puente Genil), Palma del Río, Montoro, Adamuz, Cabra, Peñarroya-Pueblonuevo, Villaharta, Posadas, Priego de Córdoba, Espejo, Benamejí, El Carpio, Albendín, Obejo, Algallarín, La Guijarrosa, Carcabuey y Fernán Núñez.

Gala Flamenca

El programa incluye, además, la celebración de la tercera Gala Flamenca, en la que se homenajeará a la Peña Cultural Flamenca Agustín Fernández, de Pozoblanco, y a la Peña Cultural Flamenca Aguilarense, en Aguilar, por sus 50 años. Actuarán Joaquín Pareja Obregón y Manuel Castulo y se celebrará en la sede de la Cátedra de Flamencología de Córdoba el día 22 de noviembre a las 11.30 horas.

Día del Flamenco

Por otra parte, el día 16 de noviembre, Día del Flamenco, se conmemorará con una apertura a nuevos espacios escénicos que suelen acoger otros tipos de artes, ha explicado el director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega. Bajo el título Flamenco Expuesto, el Centro de Arte Contemporáneo (C3A) acogerá la intervención de La Venidera, que se replicará en todas las provincias de Andalucía de forma simultánea.

La presentación de los actos que se desarrollarán por el 15 aniversario del flamenco como patrimonio Inmaterial de la Humanidad ha contado este martes en la sede de la Delegación de Cultura con los representantes de las peñas de la provincia y la capital y con el director de la Cátedra de Flamencología de la UCO, David Pino.

"El flamenco está con la flecha para arriba", ha destacado el delegado, Eduardo Lucena, invitando a aprovechar el momento para incentivar el relevo joven en las peñas. El presupuesto del Circuito Andaluz de Peñas de 2025 para las ocho provincias ha ascendido hasta los 250.000 euros, un 20% más que el año anterior.