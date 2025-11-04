Colom, Gasparian y Geniushene abren un intenso fin de semana en la fase central del Orozco Piano Festival de Córdoba

El Orozco Piano Festival (OPF) afronta esta semana un programa continuado de tres grandes conciertos en escenarios emblemáticos. Josep M. Colom actuará en el Real Círculo de la Amistad el jueves a las 20.00 horas y Jean-Paul Gasparian y Anna Geniushene lo harán este viernes y este sábado, respectivamente, a las 20.00 horas en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. Con la dirección artística de Juan Miguel Moreno Calderón, el Festival entra en la fase central del programa, que alcanzará su cénit los días 15 de noviembre, con el concierto de Nelson Goerner, y el 21, con el de Marc-André Hamelín. Estos dos últimos recitales se celebrarán en el Teatro Góngora, informa el Ayuntamiento de Córdoba en una nota de prensa.

Programación

Josep Colom es el encargado de abrir el jueves el fin de semana de piano en Córdoba. Nacido en Barcelona en 1947, comenzó a ganar destacados concursos internacionales en su juventud y consiguió el Premio Nacional del Música del Ministerio de Cultura. Tiene una amplia discografía con el sello Mandala, RTVE y Eudora han editado distintas grabaciones con el concierto de Prokofiev y con obras de Chopin, Debussy, Ravel, Mozart, Chopin, Bach o Beethoven, entre otros. Colom ha dedicado tiempo a la docencia de forma puntual y en los últimos años publica y estrena de forma regular composiciones y conciertos de cámara o a piano sólo. Ha llevado su conocimiento al Aula de Música de Alcalá de Henares; al Conservatorio Superior de Zaragoza, a Musikeon, en Valencia, comenzando en 2012 una nueva etapa pedagógica en el Conservatori Superior de Liceu, en Barcelona. En el concierto de este jueves interpretará obras de Ravel y de su propia composición, como es el caso de Fantaisie-impromptu en hummage su Grand Maurice.

Josep M. Colom. / CÓRDOBA

El viernes 7 de noviembre, Jean-Paul Gasparian, “uno de nuestros grandes talentos pianísticos”, según Emmanuel Dupuy, de France Culture, actuará en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. Nacido en París en 1995, fue admitido por una unanimidad en el Conservatorie National Supèrieur de Musique et Danse de su ciudad natal y allí se formó con Olivier Gardon, Jacques Rouvier, Michel Béroff, Laurent Cabasso, Claire Désert y Michel Dalberto y obtuvo brillantemente su maestría en 2015. Ha asistido a clases magistrales de Elisso Virsaladze y Tatiana Zelikman, fue seleccionado por la Academia Verbier 2014 y en 2010 recibió el Premio de la Academia de Salzburgo. En 2018 se graduó en el Royal College of Music de Londres (Artist Diploma), con la profesora Vanessa Latarche. También en 2018 reemplazó en el último momento al prestigioso pianista Christian Zacharias para interpretar el Concierto n. 24 de Mozart bajo la dirección de Leopold Hager en la Stadthalle de Chemnitz.

Gasparian ha sido ganador de concursos como prestigioso Concurso Europeo de Bremen (Alemania) en 2014, y de los Concursos Internacionales José Iturbi (España) en 2015, GPIPL de Lyon (Francia) y Hastings (Inglaterra) en 2013. Fue premiado por la Fondation Cziffra en 2014 y por la Fondation l'Or du Rhin en 2016. Además, se graduó en Filosofía con el Primer Premio del Concours Général des Lycées de Francia en 2013.

En febrero de 2020 obtuvo el Premio Thierry-Scherz en el festival Sommets Musicaux de Gstaad, lo que le procuró la grabación de un CD con la Orquesta Sinfónica de Berna para el sello Claves, con el Concierto para piano n. 2 de Rachmaninov y la Balada Heroica de Arno Babadjanian, publicado en 2022. Asimismo, Jean-Paul fue nominado a los premios ‘Victoires de la Musique Classique’ de 2021 en la categoría de ‘Solista Instrumental Revelación’. También ha actuado con importantes orquestas de Francia, Alemania y España, entre las que se encuentra la Philarmonie de París. Cuenta con varios trabajos grabados y es un referente del mundo del piano a sus 30 años. Gasparian interpretará piezas de Debussy, Franck, Babadjanian y Schumann

La tercera de las citas de esta semana se substanciará con el concierto de Anna Geniushene (Moscú, 1991), otra pianista joven de amplia trayectoria, con interpretaciones frescas, estructuradas y poderosas, según las define la crítica especializada. Musical América la nombró Artista joven en julio de 2022 y fue portada de la prestigiosa Pianist en 2023. Ya ha actuado en el Kennedy Center, la Wiener Konzerthaus y los festivales Roque d’Anthéron, Festival Chopin de Duszniki, Bravo! Vail y Grand Teton en los Estados Unidos. Hizo su debut en 2023 en la Tonhalle Zürich y Stadtcasino Basel, reemplazando a Daniel Barenboim y colaboró esa misma temporada con las Orquestas Sinfónicas de Taipéi y Lituania con los directores Gábor Takács-Nagy, Eliahu Inbal y Miguel Harth-Bedoya.

Anna Geniushene. / CÓRDOBA

En la temporada pasada actuó con Orquesta Sinfónica de Atlanta, la Sinfónica de Illinois, la Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón, la Filarmónica Rubinstein, la Filarmónica de México OFUNAM, la Sociedad Frederic Chopin de Minnesota, Klavier-Festival Ruhr y la Chamber Music Society of Lincoln Center. Anna Geinushene ha tocado bajo la batuta de distinguidos directores como Marin Alsop, Edward Gardner, Nicholas McGegan, Arvo Volmer, Gintaras Rinkevičius, Valentin Uryupin o Nathalie Stutzmann.

En 2023 lanzó un proyecto discográfico profundamente personal de canciones de cuna que abarca desde John Field y Liszt hasta Dutilleux y Weinberg y en 2024 lanzó un disco a dúo con su esposo y colaborador habitual, el pianista Lukas Geniušas, con el sello Alpha. En 2024 Anna Geniushenne se unió al Programa Bowers de la Chamber Music Society of Lincoln Center (2024-2027).

Apasionada de la música de cámara, ha colaborado estrechamente con el Cuarteto de Cremona y en el repertorio de piano a dúo con Lukas Geniušas. Galardonada en principales concursos internacionales de piano, obtuvo buenos resultados en Leeds (laureada y finalista), Tchaikovsky (semifinalista) y en el Concurso Busoni (tercer premio). En Córdoba, interpretará composiciones de Schumann, Debussy, Glinka, Tchaikovsky y F. Kreisler-S. Rachmaninov.