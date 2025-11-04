Bernard Engel gana el Premio de Poesía de Córdoba 'Ricardo Molina' 2025

El poeta valenciano Bernardo Zagron Engelhard (Bernard Engel) ha resultado ganador en la trigésimo tercera edición del Premio de Poesía Ciudad de Córdoba Ricardo Molina 2025, que convoca la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, con su obra Para cantar ceniza.

El jurado ha valorado que se trata de una obra "excelente, unitaria, de gran coherencia y hondura”. Asimismo, recoge que "demuestra virtuosismo en el oficio, alcanzando grandes hallazgos en la indagación de la poesía como género de ficción y haciendo alarde de una rica intertextualidad en amplios registros de la cultura hispana".

Entre 95 poemarios

Esta edición del Premio de Poesía Ricardo Molina, dotado con 12.000 euros y la publicación de la obra, ha contado con la presentación de 95 poemarios, la mayoría de España, aunque hay dos de Estados Unidos, uno de Francia y otro de Brasil.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, ha destacado la calidad de las obras presentadas y ha añadido que "este premio ya está consolidado y cada año goza de mayor prestigio".

El jurado ha estado compuesto por Raúl Alonso, Sara Bueno, Chantal Maillard, Gustavo Guillen, José Luis Rey y Emeterio Gavilán como secretario.