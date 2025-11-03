Rute trae de nuevo los sones del carnaval de Brasil con su Festival Arte Samba

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido hoy la presentación del cartel del Festival Arte Samba de Rute, iniciativa que cuenta con el apoyo de la Delegación de Cultura de la institución provincial y que se desarrollará durante los días 7, 8 y 9 de noviembre.

Según el responsable del Área, Gabriel Duque, “sumamos esta propuesta a nuestros Programas Singulares y lo hacemos cuando este evento, que deriva de los talleres realizados por la Asociación Trigo Sucio, cumple su V edición”.

Duque ha resaltado que “el Festival Arte Samba pretende establecer sinergias, uniendo la tradición carnavalesca del municipio de Rute con la esencia del Carnaval de Brasil”.

“Sin duda una propuesta original que viene a sumarse al amplio programa de actividades navideñas que, por estas fechas, ya empiezan a desarrollarse en esta localidad de la Subbética”, ha matizado Duque.

Por su parte, el alcalde de Rute, David Ruiz, ha querido agradecer “el apoyo de la Diputación, a través de su Delegación de Cultura, a este evento que representa el gran trabajo que se viene realizando por la Asociación Trigo Sucio en nuestro pueblo”.

Ruiz ha insistido en la importancia de sumarnos a los Programas Singulares de la institución provincial, “un hecho que nos consolida como evento de especial relevancia que atrae la mirada de numerosos visitantes que se acercan a disfrutar de esta propuesta cultural”.

Finalmente, Fabián Zafra, presidente del colectivo Trigo Sucio, ha hecho hincapié en que “nuestro objetivo es acercar la cultura afrobrasileña a Rute y lo hacemos mediante un amplio programa de actividades que incluye talleres de batucada y una importante oferta musical que tendrá como escenario el parque de Nuestra Señora del Carmen”.