Paco Montalvo vuelve a seducir al público de Málaga en el Teatro Cervantes

El Teatro Cervantes vivió anoche una velada llena de emoción con el segundo concierto de Paco Montalvo en Málaga en lo que va de año. El violinista volvió a seducir al público malagueño en el esperado concierto conmemorativo del 10º aniversario de Alma del violín flamenco, un espectáculo que revive su obra más innovadora.

Ante un teatro completamente lleno, Montalvo ofreció una actuación intensa y cercana, en la que la sensibilidad, el virtuosismo y la emoción se fundieron para provocar un sentimiento unánime entre el público, que disfrutó y aplaudió con entusiasmo la brillante puesta en escena del artista.

En esta ocasión, Montalvo estuvo acompañado sobre el escenario por el guitarrista flamenco Jesús Gómez, el percusionista Miguel Santiago, Carmen Burgos y Carmela Gil en los coros y las palmas, y la bailaora malagueña Yaiza Gámez como artista invitada. La noche reservó además una sorpresa especial con la aparición del joven talento malagueño Matías López, anunciada por el propio Montalvo durante el concierto.

La próxima cita de la nueva gira de Paco Montalvo será en el prestigioso Palau de la Música de Barcelona, y continuará por numerosas ciudades españolas a lo largo del primer semestre del nuevo año 2026.