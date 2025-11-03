Juan Antonio Bernier y Rafael Antúnez hablarán del legado de Jean Daive en la Biblioteca Grupo Cántico

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, organiza una nueva sesión de ‘Poesía en el Centro’ con motivo de la reciente publicación en castellano del primer libro de poesía del francés Jean Daive, Decimale Blanche, editado en 1967.

Los traductores y autores del prólogo, Juan Antonio Bernier y Rafael Antúnez, conversarán sobre este libro y su autor, una de las voces más relevantes de las letras francesas en los últimos treinta y cinco años.

La actividad está prevista el 5 de noviembre a las 19.00 horas en la Biblioteca Grupo Cántico, con aforo libre.