La Fundación Gala da la bienvenida a su nueva promoción de jóvenes talentos

La Fundación Antonio Gala ha presentado este lunes a la 24ª promoción de residentes, conformada por 14 jóvenes creadores -uno menos que la edición anterior- que desarrollarán sus proyectos artísticos bajo el amparo de la entidad con la premisa de continuar la página de Antonio Gala, en el segundo año sin su presencia en la casa.

Los residentes son seis chicos y ocho chicas, tres procedentes de Latinoamérica (Cuba, Perú y México); seis andaluces, entre los que hay un cordobés y el resto procedentes de distintas partes de España. Residirán hasta el mes de mayo en el antiguo convento del Corpus Christi para dar forma a sus propuestas artísticas de música, escultura, artes plásticas, poesía y literatura, como ha explicado el presidente de la entidad, Francisco Moreno.

Residentes de la vigésimo cuarta promoción de la Fundación Antonio Gala, junto a las autoridades en la apertura del curso 2025-2026. / A. J. González

Los jóvenes creadores aterrizaron en la residencia hace unas semanas, a excepción de la cubana Giselle Navarro que se encuentra aún en su país solucionando problemas de visado. Como ya es tradicional, se han presentado con un video elaborado por ellos mismos en el que han resumido la esencia de cada uno a través de reflexiones del propio Antonio Gala.

Además, han leído un discurso de inauguración en el que han recordado al alma máter de la fundación y su idiosincrasia: "El arte compartido es belleza multiplicada" y "el acto de creación no tiene ayer ni mañana, es puro presente".