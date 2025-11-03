Espectáculos
La Fundación Caja Rural del Sur programa en Córdoba un ciclo dedicado al flamenco
Comienza este mismo lunes con un concierto de Gabriel D’Ario
Con el concierto de guitarra solista de Gabriel D’Ario comienza en el Centro Cultural José Luis García Palacios de Córdoba este lunes, a las 20.00 horas, el ciclo denominado Lunes Flamenco, que han programado para el mes de noviembre la Fundación Caja Rural del Sur y el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. La entrada a las actuaciones es gratuita hasta completar el aforo, explica la organización en una nota de prensa.
Mientras, el próximo lunes 10 de noviembre, también a las 20.00 horas, será el turno del cante de Ana Cayetana acompañada por el guitarrista José Mª Rodríguez. Al siguiente lunes, ya el 17 de noviembre, y a la misma hora, Omar Fernández ofrecerá un nuevo concierto como guitarrista solista. El ciclo culminará el lunes 24 de noviembre, nuevamente a las 20.00 horas, con una propuesta coral de cante flamenco a cargo de Carmela Gil, Francisco Gómez y Rafa Rubio.
En la cita de este lunes 3 de noviembre, el ciclo contará con Gabriel D’Ario, que nace en Nápoles (Italia) en 1986. Con 11 años empieza a estudiar guitarra, graduándose en guitarra clásica en el Conservatorio Superior de Nápoles, en 2013. Durante su carrera como concertista en esa especialidad ha sido finalista y ganador del tercer premio en varios concursos nacionales de Italia (Premio Napolinova 2009; Premio Nazionale delle Arti 2010). En 2012 fue alumno en una master class del gran maestro de la guitarra clásica Roland Dyens.
La interpretación y el análisis estilístico de algunas obras de dicho maestro son su trabajo de fin de estudios, en el conservatorio de Nápoles. En 2016 empieza a estudiar la guitarra flamenca en Granada con Rubén Campos, y en el festival de la guitarra de Córdoba del 2019 fue alumno de Manolo Sanlúcar, Juan Manuel Cañizares, Gerardo Núñez, Niño de Pura, y José Antonio Rodríguez. En 2022 se establece en Córdoba, donde comienza la carrera de guitarra flamenca en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco.
