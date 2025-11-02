La Fiesta del Cine vuelve a Córdoba esta semana con entradas por 3,50 euros

La Fiesta del Cine que ya pasó por Córdoba el pasado mes de junio, regresa en noviembre para animar al público a acudir a ver las películas en la gran pantalla con precios más reducido. Entre el lunes 3 y el jueves 6 de noviembre, las entradas costarán solo 3,5 euros en todas las salas participantes.

Organizada por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, la Fiesta del Cine se disfrutará en Córdoba en más de 40 salas distribuidas en cuatro multicines de la capital y de Lucena. En concreto, 15 en MK2 Cinesur El Tablero, 10 en Axion Córdoba y en Multicines Guadalquivir y 7 en Artesiete de Lucena.

Cómo y dónde adquirir las entradas

En esta ocasión, como en ediciones anteriores, no es necesario solicitar acreditación en la web para participar en la Fiesta del Cine, tan solo ir al cine y comprar las entradas para las distintas proyecciones. El número de entradas que se podrán adquirir con el descuento no está limitado. Las entradas están a la venta tanto en taquilla, webs de venta de los cines y en los cajeros situados en los halls de los cines.

Se puede usar el Bono Cultura Joven

Las entradas a precio reducido se aplicarán a todas las películas que estén en cartelera en los cines adheridos a la Fiesta del Cine aunque recuerdan que no se pueden acumular otro tipo de ofertas, cupones o descuentos como el carnet joven o de la tercera edad. Lo que sí se podrá utilizar es el Bono Cultura Joven para personas con 18 años, ya que es aplicable también en la Fiesta del Cine.